Begoña Villacís tranquiliza a los madrileños, por ahora no habrá confinamiento

MADRID, 12 (CHANCE)



Begoña Villacís también se ha pasado por la Fashion Week de Madrid y lo ha hecho con una sonrisa de oreja a oreja porque poco a poco entramos en una normalidad muy esperada para todos, pero sobre todo para esos sectores más afectados por la pandemia. La vicealcaldesa de la Comunidad de Madrid nos ha asegurado que de momento no se valora la idea de confinar a los madrileños, eso sí pide responsabilidad para todos porque como ya ha dicho en otras ocasiones, esto es un problema que nos afecta a todos y en nuestra mano está solucionarlo.



"No, a día de hoy no, no es cierto y además sería algo muy complicado de hacer. Con los datos que tenemos no sería necesario hacerlo, lo que hay que ser es responsable, todos le debemos eso a la gente que se ha ido, a los vecinos, a todos" nos ha confesado Begoña a la pregunta de si nos volverán a confinar.



Sobre las manifestaciones que se han hecho en contra del uso de la mascarilla, que han sido promovidas por la figura de Miguel Bosé, Begoña asegura que: "Pues a mí sinceramente, el negacionismo a día de hoy está pasado de moda, desde luego ha sido superado por la ciencia y yo creo que no conviene darse con el muro de la ciencia, hemos perdido a muchas personas para frivolizar con esto".