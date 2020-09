Baloncesto/NBA.- Los Celtics apean a los campeones Raptors en el séptimo partido

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)



Boston Celtics se ha llevado esta madrugada el definitivo séptimo partido de la serie de semifinales de la Conferencia Este ante Toronto Raptors (87-92), que ceden su corona y no podrán repetir en la 'burbuja' de Orlando el título de la NBA.



De esta manera, los Celtics, que no ganan el anillo desde 2008, jugarán la final del Este ante Miami Heat, que dejó fuera por la vía rápida a Milwaukee Bucks (4-1). Los canadienses supieron reaccionar tras el 0-2 con el que se puso su rival en la eliminatoria y forzaron el séptimo encuentro, en el que llegaron con opciones al final.



De hecho, el escolta Norman Powell tuvo en su mano el empate con 87-89, pero Marcus Smart le taponó, y tras ello Jayson Tatum, líder anotador de los de verde con 29 puntos, anotó un tiro libre para incrementar la cuenta.



Fue entonces cuando el base Fred VanVleet -líder anotador de los canadienses (20)-, a la heroica, buscó el triple para al menos forzar la prórroga, pero no entró. Finalmente, Kemba Walker cerró el choque desde la línea de tiros libres.



En cuanto a los españoles, Serge Ibaka contribuyó desde el banquillo con 14 puntos y 8 rebotes en 20 minutos, mientras que Marc Gasol tuvo menos fortuna; el pívot catalán se mostró errático con el tiro anotando 6 puntos -2 de 7 tiros de campo y 2 de 2 desde la línea de personal-, recuperó 5 rebotes, ofreció 3 asistencias, recuperó un balón y puso 2 tapones y acabó con un -19.



