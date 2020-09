Baloncesto/NBA.- El alero de los Rockets Danuel House, expulsado de Orlando por incumplir el protocolo de coronavirus

Subió a su habitación a una mujer que no tenía acceso al campus



El alero de Houston Rockets Danuel House ha sido expulsado del campus de Orlando, donde se está disputando la NBA, y no podrá participar en lo que queda de los 'Playoffs' por incumplir el protocolo de salud y seguridad contra el coronavirus, ha informado la NBA.



House, que ha promediado 11,4 puntos, 5,8 rebotes y 1,4 asistencias durante la postemporada, subió a su habitación a una mujer que no tenía permiso para acceder al campus de la NBA en el Wide World of Sports Complex de Disney World de Orlando (Florida).



"La NBA ha concluido la investigación de la reciente violación en el protocolo del campus de salud y seguridad. Los hallazgos indican que el alero de Houston Rockets Danuel House compartió su habitación de hotel durante múltiples horas del 8 de septiembre con una persona que no estaba autorizada a estar en el campus", señala la NBA en un comunicado.



Además, la organización también explica que "no se encontró evidencia de que otros jugadores o staff hayan estado en contacto con el invitado o hayan estado involucrados en este incidente". "El señor House dejará el campus de la NBA y no participará en los partidos restantes de Rockets en la temporada", añade.