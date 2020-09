92-87. Tatum y los Celtics eliminan a los Raptors y jugaran con Heat las finales en el Este

Jayson Tatum (i) de los Celtics de Boston celebra tras vencer a los Raptors de Toronto, durante el séptimo partido de las semifinales de la Conferencia Este en Kissimmee, Florida (EE.UU.), hoy 11 de septiembre de 2020. EFE/EPA/ERIK S. LESSER

Lake Buena Vista (Florida, EE.UU.), 11 sep (EFE).- Los Celtics de Boston con el alero Jayson Tatum de líder se impusieron este viernes por 92-87 a los Raptors de Toronto, actuales campeones de la NBA, en el séptimo y decisivo partido de la eliminatoria de las semifinales de la Conferencia Este que ganaron por 4-3 al mejor de siete.

Tatum con un doble-doble de 29 puntos, 12 rebotes, siete asistencias, una recuperación de balón y un tapón, acabó como el Jugador Más Valioso (MVP) de la eliminatoria, y el líder que hizo posible que los Celtics volviesen a las finales y destronasen a los Raptors, que esta vez no pudieron salvarse con canastas milagrosas.

Junto a Tatum, el escolta Jaylen Brown también hizo sentir su condición de estrella y aportó otros 21 puntos que lo dejaron como segundo máximo encestador, además de capturar ocho rebotes, repartir dos asistencias y recuperar cuatro balones.

El base-escolta Marcus Smart anotó 16 puntos y el base Kemba Walker agregó 14 para completar la lista de los cuatro jugadores de los Celtics que tuvieron números de dos dígitos.

Ahora los Celtics, terceros cabeza de serie, a partir del próximo martes, comenzaran a disputar las finales contra los Heat de Miami, quintos, que en las primeras semifinales eliminaron por 4-1 a los Bucks de Milwaukee, el equipo con la marca de la liga.

Esta será la primera vez, en la Conferencia Este, que un cabeza de serie número uno y dos no estarán en las finales desde que la NBA pasó al formato de playoffs de 16 equipos en 1984.

Los Celtics tuvieron ventaja de 2-1 contra Miami en la temporada regular, ganando 112-93 el 4 de diciembre en Boston y 109-101 en Miami el 28 de enero.

Los Heat, el pasado 4 de agosto, ganaron 112-106 el único duelo entre ambos equipos que han tenido hasta ahora en la burbuja de Orlando.

El escolta Fred VanVleet anotó 20 puntos como líder de los Raptors, que también tuvieron el apoyo del base Kyle Lowry, que anotó 16, por otros 14 del ala-pívot congoleño español Serge Ibaka.

Además de los 13 que consiguió el ala-pívot camerunés Pascal Siakam y los 11 del alero Norman Powell, que esta vez no pudo ser el factor sorpresa ganador, como sucedió en el sexto partido, que se tuvo que decidir en doble prórroga.

Ibaka disputó 20 minutos como reserva y anotó 5 de 9 tiros de campo, incluido un triple de cuatro intentos de triples, y acertó 3-3 desde la línea de personal, y capturó ocho rebotes.

Su compatriota, el pívot Marc Gasol siguió de titular, pero apenas jugó 19 minutos en los que volvió a tener poca eficacia ofensiva al llegar a los seis puntos después de anotar 2 de 7 tiros de campo tras fallar los dos tiros que hizo desde fuera del perímetro y acertó 2-2 desde la línea de personal.

Gasol cumplió en el juego interior con cinco rebotes, todos defensivos, repartió tres asistencias, recuperó un balón y puso dos tapones.

Los Raptors buscaban convertirse en la séptima franquicia en la historia de la NBA en ganar cuatro séptimos partidos consecutivos.

Boston anotó los primeros siete puntos al inicio del cuarto periodo, tomando una ventaja de ocho y nunca se la dejaron arrebatar el resto del camino.

Powell tuvo la oportunidad de empatar en una serie con poco menos de un minuto por jugar, su bandeja fue bloqueada por Smart con un tapón y los Celtics mantuvieron la ventaja parcial 89-87.

Lowry cometió una falta en la siguiente posesión, una decisión arbitral que los Raptors discutieron y desafiaron en vano. Grant Williams falló ambos tiros libres, pero Powell cometió una falta sobre Tatum en busca del rebote.

Tatum hizo uno de dos, la ventaja era de tres y todo lo que Boston necesitaba era una jugada defensiva más, algo que consiguieron cuando VanVleet se quedó corto en un intento de 3 puntos.

Entonces Walker selló la victoria con tiros libres y 7.9 segundos por jugarse y el reinado de Toronto estaba a punto de terminar.

Fue exactamente hace un año, el viernes, cuando cuatro Celtics, Walker, Smart, Brown y Tatum, formaban parte del equipo de baloncesto de Estados Unidos en China que se vino abajo en el último cuarto de los cuartos de final de la Copa del Mundo de baloncesto contra Francia, una derrota que los alejó de la Final Four de ese torneo.

Los Celtics se convirtieron en el primer equipo en la historia de la NBA en ganar cuatro partidos "fuera de casa" en una serie de playoffs.

Mientras que los Raptors fueron eliminados 456 días después de ganar el título de la temporada anterior, obviamente la racha más larga para un equipo que no ganó campeonatos consecutivos.