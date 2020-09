0-2. Osasuna amarga al Cádiz en su regreso

El delantero del Club Atlético Osasuna, Adrián López lucha por el balón con el centrocampista del Cádiz CF, Sergio González, durante el partido de la primera jornada de Liga en Primera División que se jugó en el estadio Ramón de Carranza, en Cádiz. EFE/Román Ríos.

Cádiz, 12 sep (EFE).- Osasuna logró este sábado su primera victoria de la temporada en LaLiga Santander al vencer por 0-2 en su visita al estadio Ramón de Carranza a un Cádiz que no pudo puntuar en su estreno tras el ascenso logrado la pasada campaña.

El Cádiz volvió a jugar un partido en Primera División después de quince temporadas, tras su última aparición en la campaña 2005-06.

El segundo entrenador, Roberto Perera, dirigió al equipo gaditano desde el banquillo por la ausencia del primer técnico, Álvaro Cervera, confinado en su domicilio por positivo en coronavirus.

La alineación del Cádiz estuvo compuesta en su mayoría por jugadores de la plantilla que logró el ascenso la pasada temporada, con un único fichaje en el once inicial, el delantero madrileño Álvaro Negredo. Ocho debutantes en la categoría alineó de inicio el conjunto gaditano.

En Osasuna, sólo un refuerzo entre los once elegidos, el lateral izquierdo Juan Cruz, con diez futbolistas de la temporada anterior en la alineación. La ausencia más destacada de los navarros, la del delantero argentino Luis 'Chimy' Ávila, por lesión.

En la primera parte, Osasuna se adelantó pronto tras un error de Sergio González en el Cádiz, con robo de los navarros y pase en profundidad de Oier Sanjurjo a Adrián López, que se plantó ante David Gil y le batió para inaugurar el marcador (m.9). El Cádiz lo intentó en un disparo de Jorge Pombo que se fue desviado (m.17).

El aragonés, muy activo, volvió a probar fortuna al filo del descanso, con un disparo desde la izquierda que repelió Sergio Herrera (m.36).

En el tiempo añadido (m.47), Adrián gozó de una acción prometedora para haber aumentado el marcador osasunista.

En el segundo tiempo, el Cádiz reforzó su delantera con la entrada del serbio Filip Malbasic para acompañar a un desasistido Negredo.

Osasuna, muy cohesionado, impidió que el Cádiz se acercase con peligro al área navarra, pese a tener los locales más presencia en el campo.

Pasado el cuarto de hora de la reanudación, el dúo Cervera-Perera refrescó la parcela central de la zona ancha con las entradas del danés Jens Jonsson y el madrileño Álex Fernández.

El Cádiz tuvo dos chispazos, primero en un disparo de Salvador Sánchez Ponce 'Salvi' que fue atrapado por Herrera (m.71); y luego en otro chut de Pombo que el guardameta visitante mandó a córner (m.72).

Osasuna marcó su segundo gol tras un saque de banda, con prolongación de Lucas Torró y remate a gol de Rubén García (m.80) para poner el marcador muy cuesta arriba para el Cádiz en la recta final del encuentro.

- Ficha técnica:

0 - Cádiz: Gil; Carcelén, Cala, Marcos Mauro (Jonsson, m.63), Espino; José Mari (Álex Fernández, m.63), Sergio, Bodiger (Malbasic, m.46), Salvi (Alejo, m.77), Pombo; y Negredo (Lozano, m.77).

2 - Osasuna: Herrera; Vidal, David García, Aridane, Cruz; Oier, Íñigo Pérez (Torró, m.70), Roberto Torres, Moncayola, Rubén García (Barja, m.84); y Adrián (Cardona, m.75).

Goles: 0-1, M.9: Adrián. 0-2, M.80: Rubén García.

Árbitro: Díaz de Mera (comité castellano-manchego). Amonestó a los locales Malbasic y Alejo y a los visitantes David García y Cruz.

Incidencias: partido de la primera jornada de Liga de la temporada 2020-21 en Primera División disputado en el estadio Ramón de Carranza. En los prolegómenos del encuentro se homenajeó al exfutbolista del Osasuna Michael Robinson, que también fue consejero del Cádiz CF, SAD. Se guardó un minuto de silencio por los abonados del Cádiz fallecidos en el último año. Debutó en Primera División el árbitro del encuentro, Isidro Díaz de Mera Escuderos.