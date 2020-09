0-0. El Eibar y el Celta se anulan en un partido disputado

El defensa del Eibar Pedro Bigas (d) disputa un balón con Renato Tapia (c), centrocampista peruano del Celta de Vigo, durante el partido de la primera jornada de la LaLiga Santander que disputaron en el estadio de Ipurúa de Eibar (Guipúzcoa). EFE/Juan Herrero

Eibar (Guipúzcoa), 12 sep (EFE).- El Eibar y el Celta empataron este sábado a cero en el partido inaugural de la temporada 2020-21, en un encuentro que tuvo una gran intensidad desde el primer minuto y en el que los equipos fueron generosos en el esfuerzo aunque a ambos les faltó el gol.

Los locales, en el minuto cuatro, tuvieron su primera gran ocasión en botas de Pedro León, en un disparo a distancia, pero el balón se fue ligeramente por encima del larguero defendido por el guardameta Iván Villar.

El conjunto vasco, fiel a su estilo de juego, presionó muy arriba a su rival, lo que no intimidó a un Celta que eludió su vigilancia defensiva y generó oportunidades, como otra de Nolito que volvió a encontrarse con el croata Dmitrovic para que éste la desviara fuera, salvando la ocasión más clara hasta entonces del Celta.

El choque siguió siendo un tira y afloja, con mayor posesión de un Eibar que tuvo dos ocasiones seguidas por medio de Enrich y otra aún más clara de Kike García, tras un centro del extremo armero Pedro León que demostró que éste puede ser su año.

La respuesta de los gallegos no tardó en llegar, con una jugada individual de Brais Menéndez que, tras un buen control en el área azulgrana, intentó sorprender al guardameta eibarrés, su balón se fuera fuera por muy poco y el Eibar suspiró aliviado porque vio el gol en contra.

El segundo tiempo siguió disputado, las defensas se imponían sobre las estrategias ofensivas y los acercamientos peligrosos a las respectivas áreas fueron muy pocos, abocando el encuentro el empate que al final registró el marcador.

El cuadro de Oscar García se animó en el tramo final con la expulsión de Pape Diop, trató de hacer valer la superioridad numérica pero el Eibar se defendió con orden y salvó un punto que ilustró la igualdad existente sobre el terreno de juego.

- Ficha técnica:

0 - Eibar: Dmitrovic; Correa, Bigas, Oliveira, Sergio Álvarez; Diop, Edu Expósito, Inui (Kadzior, m.61), Pedro León (Rafa Soares, m.84), Kike García y Enrich (Recio, m.68).

0 - Celta: Iván; Hugo Mallo, Aidoo, Néstor Araujo, Olaza; Brais (Baeza, m.77), Tapia, Okai; Emre Mor (Santi Mina, m.85), Aspas y Nolito.

Árbitro: Jaime Latre (Comité Navarro). Expulsó a Pape Diop (min. 87) por doble amarilla. Amonestó también a Bigas, Sergio Álvarez, Lucas Olaza, Nolito y Juncá.

Incidencias: partido de la primera jornada de Laiga Santander disputado en el estadio Municipal de Ipurúa.