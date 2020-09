Warner Bros. aplaza el estreno de "Wonder Woman 1984" hasta navidad

La actriz israelí, Gal Gadot. EFE/EPA/DAVID SWANSON/Archivo

Los Ángeles (EE.UU.), 11 sep. (EFE).- Los estudios Warner Bros. pospondrán el estreno de la película "Wonder Woman 1984" hasta el 25 de diciembre, cuando anteriormente iba a debutar en cines el 2 de octubre, en un cambio de estrategia tras el desembarco de "Tenet" hace unas semanas.

La cinta de la superheroína no llegará al público hasta las navidades de 2020, una decisión que la prensa especializada en Hollywood atribuye al complicado recibimiento que "Tenet" ha tenido en el mercado estadounidense, donde ha recaudado unos 20 millones de dólares en su primer fin de semana.

Mientras que "Tenet" ha sido la primera superproducción de Hollywood en llegar a los cines durante la pandemia del coronavirus, otros estudios han decidido lanzar sus apuestas por "streaming" como es el caso de Disney con "Mulan".

Finalmente, "Wonder Woman 1984" no se decantará por ninguna de las dos estrategias y reservará su estreno para la navidad, aunque con la vista puesta en la proyección en salas.

"Como sé lo importante que es llevar esta película a una pantalla grande cuando todos podamos compartir la experiencia juntos, espero que no les importe esperar un poco más", escribió en un comunicado la directora del filme, Patty Jenkins.

Jenkins dirigió la primera entrega de "Wonder Woman" (2017), un gran fenómeno que encumbró a Gal Gadot como estrella mundial y recaudó 822 millones de dólares.

En la secuela, Gadot estará acompañada por Chris Pine, Kristen Wiig y Pedro Pascal, entre otros.

Con el aplazamiento del estreno, Warner Bros. también se asegura que "Tenet" no tenga más competencia inmediata en la cartelera.

Por el momento, la cinta de Christopher Nolan, que ha costado rodar más de 200 millones de dólares, ha recaudado unos 150 millones en todo el mundo durante sus dos semanas de emisión en cines.

Ahora, la atención recaerá en la siguiente superproducción fijada en el calendario: "Black Widow", de Disney y Marvel, con un estreno previsto el 6 de noviembre.

También en noviembre se lanzará "James Bond: No Time to Die", y posteriormente será el turno de "Dune" y "Top Gun 2" en diciembre, si se cumplen las agendas.