Viñales reconoce que el primer objetivo es "estar en el podio"

EFE/EPA/PASQUALE BOVE

Madrid, 11 sep (EFE).- El español Maverick Viñales (Yamaha YZR M 1) ha señalado al término de la primera jornada de entrenamientos para el Gran Premio de San Marino de MotoGP, que se ha visto "muy fuerte aunque al final puede cambiar todo mucho, pero lo vamos a intentar, por supuesto, y el primer objetivo es estar en el podio".

"Hay que retomar las buenas sensaciones y, si tengo la oportunidad de ganar la carrera, voy a ir a por ella, no lo voy a dudar", recalcó el piloto de Yamaha.

En cuanto a los entrenamientos, Maverick Viñales dijo que "la verdad es que la moto salta, salta mucho en la pista, pero es lo que hay y el circuito no va a cambiar por lo que hay que adaptarse y pasar lo más limpio que se pueda por encima de los baches".

"Hay uno bastante grande en la curva tres, en la frenada de la ocho y en la rápida. Esos son los puntos más delicados", resaltó Maverick Viñales.

"La pista tiene una adherencia espectacular y creo que ahí han hecho un gran trabajo, no sé en agua, pero vamos a probar en esas condiciones y así, habitualmente, ésta pista tiene poca adherencia pero creo que el reasfaltado no ha quitado el asfalto anterior, aunque no sé realmente cómo lo han hecho", explicó Viñales sobre las condiciones del nuevo asfalto.

Viñales quiso olvidar los problemas con los frenos de Austria y reconoció que "cada mecánico y cada jefe de mecánico es súper importante y tenemos que estar a tope si queremos ganar, por lo que no sirve de nada lamentarse por lo que ha pasado. Al final fue un error y no podemos volver atrás, así que no sirve de nada lamentarse más".