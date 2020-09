Vacunas contra el covid enfrentan volatilidad en la confianza

(Bloomberg) -- Opiniones radicalmente diferentes en todo el mundo sobre la seguridad, eficacia e importancia de las vacunas ponen en evidencia el desafío que van a enfrentar las autoridades de salud cuando se lance una vacuna contra el covid-19.

En países como Corea del Sur, Indonesia, Pakistán y Polonia, la confianza en las vacunas ha disminuido en los últimos años, según un estudio publicado el jueves en la revista médica The Lancet. Aunque el apoyo a las vacunas en Europa sigue siendo bajo en comparación con otras regiones, hay indicios de que la confianza está aumentando en Finlandia, Francia, Italia, Irlanda y el Reino Unido, según el informe.

Los autores dijeron que creen que su investigación, basada en más de 284.000 adultos encuestados en 149 países entre 2015 y 2019, es la mayor iniciativa hasta la fecha para medir la fe mundial en las vacunas.

La inestabilidad política y el extremismo religioso en varias naciones están alimentando el escepticismo, mientras que la difusión de información errónea amenaza con interrumpir programas de vacunación en todo el mundo, reveló el estudio. La disminución de la confianza puede provocar retrasos y disuadir a las personas de vacunarse, lo que contribuye a brotes de enfermedades como el sarampión, la poliomielitis y la meningitis.

“Ha sido muy volátil”, dijo en una entrevista Heidi Larson, profesora de la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres, quien dirigió la investigación. El informe puede ayudar a determinar “dónde se va a necesitar más preparación y refuerzo de la confianza en las vacunas contra el covid”.

El problema se está desarrollando de manera diferente en todo el mundo.

El número de personas que están en total desacuerdo con que las vacunas son seguras aumentó significativamente en seis países, incluidos Azerbaiyán, Afganistán y Serbia, según los hallazgos. En Filipinas, preocupaciones en torno a una vacuna contra el dengue desencadenaron una fuerte pérdida de confianza que también pareció afectar la aceptación de las vacunas de rutina, según la investigación.

Polonia y Francia

En Polonia, un movimiento organizado contra las vacunas redujo el porcentaje de personas que están totalmente de acuerdo en que las inoculaciones son seguras de 64% en 2018 a 53% en 2019, escribieron los autores. Sin embargo, en Francia, donde la confianza en las vacunas ha sido baja, aumentó de 22% a 30% en el mismo período.

El apoyo ha aumentado en EE.UU., donde más personas se han manifestado en contra de los movimientos contra las vacunas, según Larson. Aun así, a medida que los desarrolladores se apresuran a crear una vacuna contra el covid-19, nuevas encuestas han revelado dudas en el país y otras partes del mundo. En una encuesta que realizó Gallup el mes pasado, alrededor de un tercio de los estadounidenses dijo que no se vacunaría cuando haya disponibilidad.

El cirujano general de EE.UU. Jerome Adams destacó a principios de esta semana la importancia de trabajar con la comunidad religiosa, celebridades, personas influyentes en las redes sociales y médicos. Dijo que ya había estado en conversaciones con Lady Gaga, TI y Kylie Jenner sobre campañas para promover la vacunación.

“Sin que se realice una inversión global importante en la supervisión activa de la seguridad de las vacunas, el monitoreo continuo de las percepciones del público y el desarrollo de estrategias rápidas y flexibles de comunicación, existe el riesgo de que las vacunas contra el SARS-CoV-2 nunca alcancen su potencial”, escribió Daniel Salmon, profesor de la Escuela de Salud Pública de Johns Hopkins Bloomberg, en un artículo que acompaña al estudio.

