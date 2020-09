Trump no ampliará fecha límite para venta de TikTok en EE.UU.

(Bloomberg) -- El presidente Donald Trump ha dicho que no ampliará la fecha límite del 15 de septiembre para que ByteDance Ltd. venda las operaciones en EE.UU. de su popular aplicación de vídeos TikTok.

“O cerramos TikTok en este país por razones de seguridad, o se vende”, dijo Trump a los medios el jueves antes subir al avión presidencial para un viaje de campaña a Michigan. “No habrá ampliación del plazo de TikTok”.

La Administración Trump había estado considerando la posibilidad de dar más tiempo a los propietarios chinos de TikTok para organizar la venta de las operaciones estadounidenses de la popular aplicación de vídeos a un comprador estadounidense, según personas familiarizadas con el asunto.

Es probable que ByteDance Ltd., propietario de TikTok, no logre cumplir la fecha límite del 15 de septiembre de Trump para que la compañía llegue a un acuerdo de desinversión de sus operaciones en Estados Unidos después de que las nuevas regulaciones chinas complicaran las negociaciones con los postores Microsoft Corp. y Oracle Corp.., informó Bloomberg News el jueves.

TikTok se ha visto envuelto en un enfrentamiento entre las dos potencias más importantes del mundo. Trump ha intensificado su campaña de presión a China antes de lo que se anticipa que sean unas elecciones presidenciales muy disputadas en noviembre. Miembros del Gobierno de EE.UU. han criticado las prácticas de seguridad y privacidad de la aplicación, y señalan que los datos de los usuarios recopilados a través de la aplicación podrían ser compartidos con el Gobierno chino. Los representantes de TikTok han negado reiteradamente tales acusaciones, señalando que sus centros de datos están ubicados fuera de China en su totalidad.

Analistas y ejecutivos de banca estiman que el negocio de TikTok en Estados Unidos vale al menos US$20.000 millones, aunque el precio variaría mucho según lo que se incluya con la venta. Las ofertas específicas de Microsoft, en asociación con Walmart Inc., y de Oracle, que ha obtenido el apoyo de inversores de riesgo como Sequoia Capital, no se han podido determinar.

Microsoft rehusó hacer comentarios. Oracle y TikTok no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios.

