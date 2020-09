Temporada Premier League empañada por incertidumbre financiera

(Bloomberg) -- En los 28 años de historia de la Premier League, la liga que más dinero mueve en el mundo, el inicio de una temporada nunca se había visto empañado por tanta incertidumbre financiera.

Cuando los equipos salgan al campo este fin de semana, no habrá fanaticada, como cuando reinició la temporada pasada. El director ejecutivo de la liga, Richard Masters, espera que en octubre se permita un ingreso tipo goteo a estadios, con distanciamiento social y un control de temperatura a la entrada. Pero sin fanáticos, estima que los ingresos de la liga se verán afectados en cerca de 700 millones de libras (US$896 millones).

Sigue siendo un misterio cuándo se permitirá que los espectadores regresen. Los mensajes mixtos del Gobierno del Reino Unido sobre cómo combatir el coronavirus han desconcertado a la mayor parte del país, incluida la importante industria del entretenimiento. Recientemente, restringió el número de eventos deportivos de prueba a 1.000, lo que no es suficiente para que valga la pena, según Tottenham Hotspur, uno de los pocos clubes con capacidad para más de 60.000 personas.

“La Premier League ha escrito al Gobierno hoy para expresar su preocupación por las decisiones tomadas que restringen, y potencialmente retrasan, el programa planeado para el regreso de los fanáticos a los estadios de fútbol”, dijo la Premier League en un comunicado el viernes. “Por cada mes de la temporada sin aficionados, se pierden más de 100 millones de libras para el fútbol en todas las ligas, con el consiguiente daño a la economía local y nacional”.

El Tottenham, el equipo del norte de Londres que justo se mudó a un nuevo estadio polivalente la temporada pasada, tenía planes de admitir a 8.000 aficionados el domingo para su partido inaugural contra el Everton. Este tema ahora está en pausa, según una persona familiarizada con la situación. Un representante del club declinó hacer comentarios.

La temporada 2019-2020, alargada por la pandemia, con estadios vacíos y reembolsos a empresas de transmisión por partidos reagendados, provocó la primera caída en los ingresos en la historia de la Premier League, según Deloitte, que audita anualmente las finanzas futbolísticas.

Los golpes financieros no terminan ahí. Durante las breves vacaciones de verano, la Premier League rescindió su mayor contrato en el extranjero con PPTV en China después de que la empresa dejara de pagar las cuotas, incluso después de que reiniciaron los partidos. PPTV, propiedad de Suning Holdings Group Co., tenía un contrato a tres años por valor de más de 500 millones de libras, o cerca de 25 millones de libras por equipo durante la duración del contrato.

En total, Deloitte estima que el covid-19 le costó a los 20 equipos de la Premier League cerca de 1.000 millones de libras la temporada pasada, una cifra que excluye el acuerdo que se perdió con China.

