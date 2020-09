Solicitudes de voto por correo en Florida muestran delantera demócrata

.EFE/EPA/JUSTIN LANE/Archivo

Miami, 11 sep (EFE).- Más de 2,2 millones de votantes por el Partido Demócrata en Florida se han registrado hasta ahora para votar por correo en las elecciones presidenciales, 717.000 más que los republicanos que han optado por esa modalidad de voto.

La presidenta del Partido Demócrata de Florida, Terrie Rizzo, se congratuló este viernes de la cifra de solicitantes del voto por correo a la que se ha llegado cuando quedan todavía 43 días para que finalice el plazo para solicitarlo.

"Los demócratas hemos visto aumentos importantes en el voto por correo en las primarias de agosto y estamos preparados para seguir con el pie en el acelerador hasta noviembre", dijo Rizzo en un comunicado.

Solicitar el envío de la boleta de votación por correo no significa necesariamente votar, advierten, sin embargo, algunos analistas políticos en medios locales.

El Partido Demócrata ha defendido fuertemente al voto por correo tanto en las primarias como para las presidenciales del 3 de noviembre como manera de prevenir contagios de la COVID-19, algo que el presidente Donald Trump, candidato a la reelección, criticó en un principio dando a entender que esos votos podrían manipularse, pero luego acabó recomendando especialmente en Florida.

El llamado "estado del sol" es uno de los que puede inclinar el resultado electoral hacia uno u otro candidato cuando unas elecciones son reñidas como lo son las de este año.

El candidato demócrata a la Casa Blanca, Joe Biden, le saca 7,5 puntos de ventaja a Trump a nivel nacional en las intenciones de voto, según el promedio que realiza el sitio web RealClearPolitics, pero en los estados decisivos como Florida la diferencia se reduce a 3,9 puntos.

La candidata demócrata a la Vicepresidencia, la senadora Kamala Harris, que este jueves visitó Miami, instó a afroamericanos y latinos a no dejarse arrebatar el poder de cambiar las cosas que confiere el voto.

Harris les instó a no dejarse vencer por los "obstáculos" puestos en el camino para que efectivamente sufraguen y les recomendó votar por adelantado, otra de las opciones de voto en Florida.

Las últimas encuestas en Florida indican que Biden lleva la delantera a Trump, pero todavía no tiene una posición segura y debe conquistar más votos latinos y de otros grupos para contrarrestar el apoyo que el presidente tiene entre el electorado blanco del centro y norte del estado.

El candidato que gana en Florida, un estado que no guarda lealtad a ninguno de los dos grandes partidos, recibe 29 importantes votos en el colegio electoral, que es donde se decide en última instancia el resultado de las presidenciales.

En 2012 el ganador en Florida fue el demócrata Barack Obama, pero en 2016 lo fue el republicano Trump, por una leve diferencia de 1,2 puntos sobre la demócrata Hillary Clinton, que si bien tuvo un mayor número de votos que el hoy presidente a su favor en todo el país, no logró los suficientes en el colegio electoral.

Para el próximo martes 15 de septiembre se ha anunciado una visita de Biden a Florida, de la que todavía no se han dado detalles.