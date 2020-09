Raúl Fernández domina la primera sesión

El piloto español de Moto3 Raúl Fernández (Red Bul KTM Ajo). EFE/ Román Ríos/Archivo

Madrid, 11 sep (EFE).- El español Raúl Fernández (KTM) dominó la primera sesión de entrenamientos del Gran Premio de San Marino y la Riviera de Rimini de Moto3, que se ha disputado en el circuito "Marco Simoncelli" de Misano Adriático, de principio a fin.

Fernández marcó un mejor tiempo final de 1:42.501 con el que aventajó en más de dos décimas de segundo al hispano argentino Gabriel Rodrigo (Honda) y ya en más de medio segundo al tercer clasificado, el japonés Ayumu Sasaki (KTM).

Con muy buenas condiciones meteorológicas comenzaron los primeros entrenamientos de Moto3, en los que la primera referencia importante la marcó el español Raúl Fernández (KTM) 1:43.917, con apenas una décima de segundo de ventaja sobre el británico John McPhee (Honda) y algo más de tres respecto al líder del mundial, el español Albert Arenas (KTM), que se tomó los minutos iniciales con cierta tranquilidad para no asumir riesgos innecesarios con un asfalto todavía muy frío.

El nuevo asfalto fue uno de los ejes de atención del inicio de la jornada, pues si bien la adherencia fue muy buena para todos los pilotos, también surgieron críticas por los baches existentes en el trazado, en particular los relativos a la curva once del trazado.

Vuelta tras vuelta los pilotos fueron mejorando su rendimiento con la moto cada vez más adaptada a las características de la pista pero siempre con el mismo referente, Raúl Fernández, quien arañó unas décimas a su mejor registro para continuar líder con 1:43.465, seguido muy de cerca por el japonés Ai Ogura (Honda) y aún mejoró en su siguiente salida a pista, la última, para rodar en 1:42.772 primero y en 1:42.501 después.

Por detrás de él se llegó a colocar el líder del mundial Arenas, pero la última vuelta de la sesión propició un cambio de orden prácticamente absoluto, salvo en lo que se refiere a Raúl Fernández, que acabó por delante de Rodrigo y Sasaki, con John McPhee y Celestino Vietti (KTM) en las siguientes posiciones.

Albert Arenas se vio relegado a la octava plaza, entre el italiano Tony Arbolino (Honda) y el japonés Tatsuki Suzuki (Honda), integrante del equipo de Paolo Simoncelli, cuyo hijo fallecido da nombre al trazado de la costa adriática.

Sergio García (Estrella Galicia 0'0 Honda) acabó en una meritoria décima posición, con Jaume Masiá (Honda), decimocuarto y último de los que tienen acceso directo a la segunda clasificación. Alonso López (Husqvarna) fue vigésimo, por delante de Jeremy Alcoba (Honda), Carlos Tatay (KTM), vigésimo noveno.