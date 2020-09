Portaltic.-Google eliminará los autocompletados engañosos en las búsquedas relacionadas con las elecciones

MADRID, 11 (Portaltic/EP)



Google ha anunciado que actualizará sus políticas de autocompletado en búsquedas relacionadas con los procesos electorales, y que eliminará aquellos autocompletados engañosos relacionados con los comicios.



La función de autocompletado ayuda a los usuarios a completar su búsqueda en Google de una forma más rápida, y la compañía cuenta con políticas sobre lo que puede aparecer en las funciones de búsqueda.



Las políticas de autocompletado tienen como objetivo proteger a los usuarios para que predicciones inapropiadas no aparezcan en el autocompletado.



Concretamente, la compañía ha afirmado en un comunicado que eliminará "las predicciones que podrían interpretarse como reclamos a favor o en contra de cualquier candidato o partido político" de las elecciones.



Asimismo, Google ha señalado que eliminará las predicciones que podrían interpretarse como un "reclamo sobre la participación en las elecciones, como declaraciones sobre métodos de votación, requisitos o el estado de los lugares de votación, o la integridad o legitimidad de los procesos electorales".



En este sentido, búsquedas como "puedes votar por teléfono", "no puedes votar por teléfono" o "donar a" cualquier partido o candidato, no aparecerán en la función de autocompletar.



La compañía además ha dejado claro que a pesar de que este tipo de búsquedas no aparezcan en los autocompletados, los usuarios podrán seguir buscando cualquier cosa sobre las elecciones estadounidenses y encontrar resultados.



"La información 'online' cambia constantemente, al igual que las cosas que las personas buscan, por lo que continuar brindando información de alta calidad es un área de inversión continua", ha aseverado Google.