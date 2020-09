Portaltic.-Apple concede una "extensión indefinida" para acceder a las cuentas de Epic mediante 'Iniciar sesión con Apple'

28/08/2018 Captura de Fortnite POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA EPIC GAMES



Epic Games ha anunciado una "extensión indefinida" concedida por Apple a los jugadores de títulos como Fortnite, que podrán seguir iniciando sesión con su ID de Apple, si bien ha advertido de que deben prepararse para la retirada del mismo.



Apple había anunciado la retirada del soporte para 'Iniciar sesión con Apple' en la cuenta de Epic a partir del 11 de septiembre, por lo que los jugadores debían actualizar tanto su correo electrónico como la contraseña asociada para poder seguir accediendo a su cuenta de Epic.



No obstante, este jueves, la compañía de la manzana ha concedido una "extensión indefinida" para usar 'Iniciar sesión con Apple', que no tiene por el momento una fecha de finalización, como ha informado Epic en Twitter.



La desarrolladora, no obstante, ha advertido a los usuarios de que tienen que prepararse para el fin del soporte, y ha recomendado de nuevo cambiar el correo y la contraseña asociada.



Esta situación sigue a la disputa legal entre Apple y Epic Games debido al sistema de pago propio para dispositivos móviles que la desarrolladora introdujo a mediados de agosto, alternativo al de las plataformas oficiales App Store de Apple y Google Play en Android, que obtienen comisiones de hasta el 30 por ciento.



Tras esta decisión, Apple eliminó su aplicación de la App Store, por lo que Epic Games presentó una denuncia contra ambas compañías por prácticas monopolísticas, y Apple después retiró el perfil de desarrollador de Epic y con ello todos sus videojuegos.