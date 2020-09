Portaltic.-Android 11 Go lleva a la gama de entrada los permisos únicos y el espacio dedicado a los chats en notificaciones

11/09/2020 Android 11 Go POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA GOOGLE



MADRID, 11 (Portaltic/EP)



Google ha anunciado Android 11 Go, la versión de su sistema operativo enfocada a los dispositivos de gama de entrada, que introduce novedades como los permisos únicos o un espacio dedicado a los chats en la seccion de notificaciones.



Android 11 Go busca llevar las novedades de Android 11 a los dispositivos de gama de entrada, que no cuentan con las características técnicas de los 'smartphones' de gama alta. Esta adaptación mejora la comunidad, la privacidad y la usabilidad, como informa Google en su blog oficial.



La nueva versión Go permite moverse entre aplicaciones de forma más sencilla sin que el móvil se bloquee, ya que es un 20 por ciento más rápido que Android 10 Go. También introduce la navegación por gestos.



Esta versión lleva a los 'smartphones' de gama de entrada novedades vistas en Android 11. Así, introduce un espacio dedicado a los distintos chats en la sección de notificaciones, desde donde se pueden ver y gestionar las conversaciones que se mantienen en distintas aplicaciones.



También introduce los permisos únicos, que accesos de un solo uso a sensores específicos como el micrófono o la cámara. Asimismo, el sistema operativo restablecerá automáticamente los permisos de las aplicaciones que llevan tiempo sin usarse para evitar que sigan accediendo a datos.



Android Go se compaña de un conjunto de aplicaciones adaptadas a las características de los móviles más básicos. La compañía ha implementado 'Safe Folder', una nueva característica de los Archivos de Google que protege documentos sensibles mediante encriptación y que requiere un código PIN.



ANDROID GO EN MÁS DISPOSITIVOS



Google ha anunciado que la versión Go de su sistema operativo móvil estará disponible para más 'smartphones'. En concreto, ha indicado que a partir de octubre llegará con los nuevos dispositivos que tengan hasta 2GB de memoria.



Esta novedad permitirá que los 'smartphones' de gama de entrada puedan tener en segundo plano "tres o cuatro aplicaciones más". Además, como indica la compañía, esos dispositivos contarán con 900MB de espacio libre adicional, suficiente para hacer hasta 300 selfis más y descargar una película completa".