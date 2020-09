París advierte a Londres de que no aceptará nada que perjudique al mercado único

El ministro francés de Economía, Bruno Le Maire, afirmó este viernes que su país no aceptará "nada" que pueda poner en peligro el mercado único" después de que Reino Unido avanzase que podría modificar unilateralmente el acuerdo sobre el estatus de la frontera norirlandesa. EFE/EPA/ANDY RAIN/Archivo

Berlín, 11 sep (EFE).- El ministro francés de Economía, Bruno Le Maire, afirmó este viernes que su país no aceptará "nada" que pueda poner en peligro el mercado único" después de que Reino Unido avanzase que podría modificar unilateralmente el acuerdo sobre el estatus de la frontera norirlandesa.

Le Maire fue el más contundente a este respecto de entre los ministros de Economía y Finanzas europeos que, al llegar a un encuentro informal del eurogrupo en Berlín, fueron interrogados por los medios sobre este nuevo giro en las negociaciones del "brexit".

"No aceptaremos nada que pueda poner en peligro el mercado común, uno de los logros clave" de la UE, aseguró Le Maire, que instó a los 27 a "mantenerse unidos" como hasta el momento en este asunto.

No obstante, todos los ministros coincidieron en el fondo de su mensaje al posicionarse sobre la decisión del primer ministro británico, Boris Johnson, de reservarse el derecho de modificar partes del apartado sobre Irlanda del Norte del tratado de retirada de Reino Unido de la UE.

El ministro alemán de Finanzas, Olaf Scholz, anfitrión del encuentro porque su país ejerce este semestre la presidencia rotatoria del Consejo de la UE, subrayó que "es necesario" para avanzar en las actuales negociaciones "atenerse a lo que se acordó".

En este mismo sentido abundó el ministro irlandés de Finanzas, Paschal Donohoe, presidente del eurogrupo, que abogó por "honrar los acuerdos" firmados, un "requisito previo" para cualquier decisión futura, en referencia a las actuales negociaciones sobre la relación económica entre ambas partes una vez que este 31 de diciembre acabe el período de transición.

"La Unión Europea quiere una relación comercial futura que proteja el mercado común", aseguró con respecto al anuncio británico.

Donohoe agradeció asimismo la "solidaridad" y el "apoyo" que le han mostrado sus colegas europeos ante "este reto".

El Gobierno británico publicó este miércoles el proyecto de ley del Mercado interno del Reino Unido, pensado para regular el comercio interior si el 31 de diciembre el país deja la UE sin acuerdo comercial bilateral.

El texto incluye elementos que han molestado enormemente en Bruselas y otras capitales europeas, como que Londres se reserva el derecho a "modificar o dejar de aplicar" algunas reglas relativas a la circulación de bienes contenidas en el Protocolo de Irlanda del Norte del tratado de retirada.