Paloma Cuevas reaparece el día de su cumpleaños por un motivo muy especial

20/07/2019 Paloma Cuevas cumple hoy 48 espléndidos años EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 11 (CHANCE)



Paloma Cuevas cumple hoy 48 años. Pese a que la empresaria lo está celebrando en la intimidad con su familia más cercana, ha querido tener un detalle con todos los que se han acordado de ella en un día tan especial.



La valenciana ha reaparecido en Instagram con una emotiva publicación en la que, con una foto suya cuando no era más que un bebé, ha querido dar las gracias a dos de las personas más importantes de su vida y que se han convertido en su gran apoyo en los duros momentos que está atravesando tras su separación de Enrique Ponce.



En la imagen, vemos a una Paloma que no es más que un bebé, rodeada de su madre, Paloma Díaz, y su padre, Victoriano Valencia. A ellos, en cuyo cuidado está totalmente volcada, la empresaria ha querido dedicar estas bonitas palabras: "Quiero agradeceros todas las felicitaciones y muestras de cariño que me hacéis llegar. Y a vosotros, papás, gracias por darme la vida, ayer, hoy y siempre! Os adoro!".



Sin duda, el apoyo y el cariño de sus padres, que apenas se han separado de Paloma desde que se hizo público el fin de su matrimonio con Enrique Ponce, están siendo fundamentales. Y por ello, en el día de su 48 cumpleaños, la empresaria ha querido hacerles este bonito y emotivo homenaje