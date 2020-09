Mozambique.- Mozambique atribuye a la propaganda de los yihadistas las acusaciones de abusos por parte de Amnistía

01/01/1970 El presidente de Mozambique, Filipe Nyusi POLITICA AFRICA MOZAMBIQUE INTERNACIONAL ISRAEL ZEFANIAS / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO



El Ministerio de Defensa de Mozambique ha defendido que los vídeos y fotos en los que se ha sustentado Amnistía Internacional para denunciar torturas y abusos por parte de las fuerzas de seguridad contra detenidos en el marco de la lucha antiterrorista en Cabo Delgado son probablemente propaganda de los propios milicianos.



Su portavoz, Omar Saranga, ha indicado que el Ministerio de Defensa ha recibido "con preocupación esta acusación que pone en causa una de las nobles misiones (de las fuerzas de seguridad), salvaguardar la seguridad de los ciudadanos así como la protección de sus bienes", si bien reconoce a Amnistía como "un actor relevante" en materia de Derecho Internacional Humanitario.



Según Saranga, la organización se ha basado en "vídeos y fotografías sin tener en cuenta la naturaleza de la propaganda disimulada y reduccionista del grupo terrorista que actúa en Cabo Delgado, que busca denigrar la imagen de las fuerzas de seguridad", informa el diario 'O Pais'.



Asimismo, el portavoz ha defendido que no debe darse como ciertas las imágenes en las que aparecen personas con uniformes militares puesto que una de las tácticas empleadas por los yihadistas en el norte de Mozambique en su acciones es hacerse pasar por efectivos de las fuerzas gubernamentales, en un intento de confundir a la opinión pública nacional e internacional.



LAS ACUSACIONES DE AMNISTÍA



Amnistía ha conseguido verificar varios vídeos y fotos en los que se ven intentos de decapitación, torturas y otros malos tratos contra prisioneros; el desmembramiento de presuntos combatientes; posibles ejecuciones extrajudiciales; y el traslado y posterior descarga de un gran número de cadáveres en aparentes fosas comunes.



Quienes cometen esos abusos, según los vídeos, son soldados que visten uniformes de las Fuerzas de Armadas de Defensa de Mozambique (FADM) y de la Policía de Intervención Rápida (PIR). En base a lo que se escucha y se ve en los vídeos y las imágenes, Amnistía cree que fueron grabados en la primera mitad de 2020 en Cabo Delgado o sus alrededores.



La provincia de Cabo Delgado es escenario desde octubre de 2017 de ataques por parte de un grupo islamista al que popularmente se conoce como Al Shabaab pero que no estaría vinculado con el grupo del mismo nombre que opera en Somalia y está ligado a Al Qaeda.



Además, el grupo yihadista Estado Islámico anunció en 2019 la creación de Estado Islámico en África Central (ISCA), que desde junio de ese mismo año comenzó a reivindicar ataques en la zona. Desde marzo de este año, sus acciones se han intensificado y ha atacado varias ciudades importantes, incluida Mozimboa da Praia, tomada por última vez a mediados de agosto y de la que los insurgentes aún no se habrían retirado.



"Los horribles vídeos y fotos que hemos analizado son la prueba de graves violaciones de los Derechos Humanos y de la sorprendente violencia que se ha venido produciendo en Cabo Delgado, lejos del foco internacional", subrayó el director para África Oriental y del Sur de la ONG, Deprose Muchena.



"Esta conducta incumple los principios fundamentales de humanidad", puntualizó, recalcando que "los abusos atribuidos al grupo conocido como Al Shabaab nunca pueden justificar violaciones adicionales por parte de las fuerzas de seguridad de Mozambique".



Por ello, Muchena reclamó al Gobierno de Filipe Nyusi que "ordene una investigación rápida, transparente e imparcial para llevar a todos los responsables de estos crímenes ante la justicia en juicios justos".