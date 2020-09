Luis Gasset se deshace en elogios hacia Ágatha Ruiz de la Prada: "Ella es el ángel creador. Los demás miramos"

16/06/2020 Luis Gasset ha encajado a la perfección en el universo de Ágatha Ruiz de la Prada EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 11 (CHANCE)



Luis Gasset es el afortunado que ocupa el corazón de Ágatha Ruiz de la Prada desde hace seis meses. Muy felices, la pareja no duda en mostrar al mundo lo enamorados que están y, con motivo del desfile de la diseñadora en la MBFW, el empresario ha posado por primera vez en público con su chica.



El director de la casa de subastas Ansorena, muy tímido, ha hecho sus primeras declaraciones hablando de la diseñadora y, a tenor de los elogios que le ha dirigido, no cabe duda de que está completamente enamorado de Ágatha.



- CHANCE: Luis contento con el resultado.



- LUIS: Estupendo. Sonrío pero con la mascarilla no se me ve que sonrío.



- CH: ¿Es el primer desfile que vienes como pareja, qué conclusión sacas?



- LUIS: Ha sorprendido a todo el mundo. Se anticipa en el tiempo.



- CH: Muy seguidor de sus diseños.



- LUIS: Sí, los descubro y los va haciendo nuevos, cambiando antes de los tiempos.



- CH: Ya le vemos con la mascarilla. Se pondrá algún conjunto más.



- LUIS: Bueno, no lo sé. Veremos quién consigue cambiar a quién.



- CH: Ayer cenaron juntos, le dio usted algún consejo.



- LUIS: No, ella es la creadora. Es el ángel creador, los demás miramos.



- CH: Muy contentos vosotros.



- LUIS: Sí.



- CH: Como ve a Agatha en su nueva aventura televisiva.



- LUIS: Interesantísima.



- CH: La semana que viene un especial de ella.



- LUIS: No lo sé. Lo veré. Gracias.



- CH: Cósima se va a Londres, imagino que contentos.



- LUIS: Eso no lo sé.



