Lowes se reivindica con el mejor tiempo

Madrid, 11 sep (EFE).- El británico Sam Lowes (Estrella Galicia 0'0 Kalex) se reivindicó ya en la primera tanda de entrenamientos libres para el Gran Premio de San Marino de Moto2 al conseguir el mejor tiempo de la sesión, a pesar de tener que cumplir con la sanción en el "Marco Simoncelli" de Misano Adriático de salir a la carrera desde la calle de talleres.

Lowes fue sancionado con la citada penalización por tirar en la curva tres del Red Bull Ring de Spielberg, durante el Gran Premio de Estiria, al tailandés Somkiat Chantra (Kalex) y al español Jorge Navarro (Speed Up).

En la jornada previa al inicio de la competición en Misano Adriático ya se produjo la que podría ser la noticia del fin de semana, por la ausencia obligada del español Jorge Martín (Kalex), que dio positivo asintomático en el control médico realizado por la Covid-19 y que le obligó a quedarse en casa y seguir el pertinente protocolo médico para intentar estar en la segunda carrera en este mismo trazado.

No tardaron en producirse los primeros percances del fin de semana, que llegaron en la categoría de Moto2, al sufrir sendas caídas casi al principio de la sesión el australiano Remy Gardner (Kalex) y el español Augusto Fernández (Estrella Galicia 0'0 Kalex), que de esta manera vieron condicionado su rendimiento en esta primera tanda de pruebas libres, como también poco después el alemán Marcel Schrotter (Kalex).

Pero el hecho de que antes que los pilotos de Moto2 rodaron en el nuevo asfalto del "Marco Simoncelli" los pilotos de Moto3 y MotoGP, propició que la última de las categorías se encontrarse mucho más limpio el asfalto, lo que permitió que se rodase muy rápido desde el principio y con el líder del campeonato, el italiano Luca Marini (Kalex), marcando la pauta.

Marini, que vio canceladas algunas de sus vueltas por exceder los límites del circuito, se situó líder con un mejor tiempo para la categoría de 1:37.781, si bien poco después le batió el británico Sam Lowes (Estrella Galicia 0'0 Kalex) al rodar en 1:37.652, aunque entre ellos comenzó un pequeño "rifirrafe" de vueltas rápidas sucesivas que acabó devolviendo la primera plaza al italiano al rodar en 1:37.475.

El hermano de Valentino Rossi, líder del campeonato, demostró desde los primeros minutos de entrenamientos que quiere aprovechar la "coyuntura" de correr al lado de casa, para defender con uñas y dientes el puesto que ocupa en la tabla de puntos, si bien encontró en Sam Lowes a un rival muy complicado de batir pues poco después el británico que "arañó" algo más de dos décimas a su tiempo, 1:37.245.

Lowes terminó la tanda líder, seguido por los italianos Luca Marini y Marco Bezzecchi, compañero en el Sky VR46 y con Arón Canet (Speed Up) como el mejor español en la sexta plaza, por delante de Xavier Vierge (Kalex).

Augusto Fernández supo sobreponerse a la caída inicial para acabar duodécimo y por tanto con una plaza para la segunda clasificación directa, no así Jorge Navarro (Speed Up), decimoquinto, Marcos Ramírez (Kalex), tras él, Héctor Garzó (Kalex); vigésimo tercero, y Edgar Pons (Kalex), vigésimo séptimo.