Libia.- Decenas de personas se manifiestan contra las condiciones de vida en Benghazi, principal bastión de Haftar

BENGHAZI (LIBIA), 11 (DPA/EP)



Decenas de personas se han echado a las calles en la ciudad oriental de Benghazi, el bastión del general Jalifa Haftar, en una inusual protesta contra las condiciones de vida, según han contado este viernes testigos.



Los manifestantes han criticado los apagones, la falta de efectivo en los bancos y la corrupción en las instituciones del estado en una protesta que duró hasta primera hora del viernes, según los testigos. No se han producido enfrentamientos entre los manifestantes y las fuerzas de seguridad, que se retiraron a las afueras de Benghazi.



"Nuestra protesta buscaba dar la alarma", ha contado a DPA un manifestante. "La protesta no será la última a menos que se encuentren soluciones radicales a los problemas", ha asegurado.



En respuesta, el presidente del Parlamento que tiene su sede en el este de Libia, Agila Salé, ha pedido a una reunión del gobierno para "responder a las demandas de los ciudadanos", según su portavoz, mientras que por parte del Ejército Nacional Libio que comanda Haftar no ha habido aún ningún comentario.



Benghazi fue la ciudad en la que comenzó en 2011 el levantamiento que terminaría provocando la caída de Muamar Gadafi. Haftar se encuentra inmerso en estos momentos en un conflicto con el Gobierno libio reconocido por la comunidad internacional, que tiene su sede en Trípoli.