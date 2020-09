Líbano.- El Ejército de Líbano asegura haber localizado más de 140 contenedores con explosivos en el puerto de Beirut

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)



El Ejército de Líbano ha asegurado este viernes haber localizado más de 140 contenedores con explosivos durante las operaciones de búsqueda en el puerto de la capital, Beirut, tras las explosiones del 4 de agosto, que dejaron cerca de 200 muertos y alrededor de 8.000 heridos.



Roger Juri, jefe del regimiento de ingenieros, ha sostenido durante una reunión encabezada por el presidente del país, Michel Aoun, que los explosivos estaban en 143 contenedores, algunos de los cuales llevaban cerca de 15 años almacenados en el puerto.



Así, ha detallado que entre estos explosivos figuran 4,35 toneladas de nitrato de amonio en la división de Aduanas, antes de agregar que llevarían allí desde 2004 o 2005, tal y como ha recogido el diario libanés 'The Daily Star'.



Las declaraciones de Juri llegan un día después de que se registrara un aparatoso incendio en la zona del puerto, algo que el primer ministro designado, Mustafá Adib, ha descrito durante la jornada como "injustificable".



"El incendio de ayer en el puerto de Beirut no puede ser justificado por nadie. La rendición de cuentas es un requisito previo esencial para que unos sucesos tan dolorosos no se repitan", ha señalado a través de su cuenta en la red social Twitter.



El incidente del jueves, que se saldó sin víctimas, tuvo lugar en medio de las investigaciones en torno a las explosiones del 4 de agosto, achacadas inicialmente a la explosión de 2.750 toneladas de nitrato de amonio que había en un almacén sin medidas de seguridad.