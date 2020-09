Las medidas globales para paliar la pobreza por la COVID son insuficientes, según el relator de la ONU

Las más de 1.400 medidas de protección social que los gobiernos de todo el mundo han adoptado para paliar el aumento de la pobreza durante la crisis por la COVID-19 son insuficientes, denunció hoy el relator de la ONU Olivier de Schutter, quien calificó estas políticas de "llenas de agujeros". EFE/Salvatore Di Nolfi/Archivo

Ginebra, 11 sep (EFE).- Las más de 1.400 medidas de protección social que los gobiernos de todo el mundo han adoptado para paliar el aumento de la pobreza durante la crisis por la COVID-19 son insuficientes, denunció hoy el relator de la ONU Olivier de Schutter, quien calificó estas políticas de "llenas de agujeros".

"Estas medidas son generalmente cortoplacistas, la financiación resulta insuficiente y muchas personas inevitablemente han quedado en el olvido", señaló el relator de Naciones Unidas sobre pobreza extrema y derechos humanos en un análisis sobre estas políticas estatales publicado hoy.

Los gobiernos han presupuestado en total unos 589.000 millones de dólares para protección social en la actual crisis, lo que representa alrededor del 0,4 % del producto interior bruto (PIB) mundial, pero el informe del relator augura que esas iniciativas no frenarán el aumento de la pobreza.

Ese aumento podría ser de hasta 176 millones de personas, si se considera el umbral de la pobreza aquel por debajo de los 3,2 dólares diarios.

De Schutter también indicó que muchas comunidades desfavorecidas podrían quedar excluidas de los planes de protección, por detalles como el hecho de que muchos programas piden que los beneficiados se inscriban a través de internet, un medio al que muchas familias de bajos ingresos no tienen acceso en muchos países.

Otros programas plantean "condiciones imposibles de cumplir" para personas en condiciones laborales precarias o sin domicilio permanente, como muchos trabajadores migrantes o aquellos en el sector informal (un 61 % de la fuerza laboral mundial), denuncia el relator belga.

"Las peores consecuencias de la crisis sobre la pobreza están aún por venir", vaticinó el relator de Naciones Unidas, quien también lamentó que muchos de los programas de protección social ya se están eliminando gradualmente o podrían no ser renovados si el signo político de los gobiernos cambia en futuras elecciones.

Ante esta situación, y en vísperas de la Asamblea General de Naciones Unidas que reunirá a diversos líderes mundiales (esta vez por vía virtual debido a la pandemia), el relator exhortó a que éstos mandatarios fortalezcan los planes de ayuda a los colectivos más vulnerables "guiados por principios de derechos humanos". EFE

abc/jac