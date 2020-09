La Policía colombiana pide perdón por la agresión que produjo la muerte de un detenido

Fotografía cedida por el ministerio de Defensa de Colombia que muestra al director encargado de la Policía colombiana, general Gustavo Moreno (d), acompañado por el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo (c), y el Defensor del Pueblo, Carlos Ernesto Camargo Assis (i), mientras ofrece una conferencia de prensa en Bogotá (Colombia). EFE/Ministerio de Defensa de Colombia

Bogotá, 11 sep (EFE).- El director encargado de la Policía colombiana, general Gustavo Moreno, pidió perdón este viernes, en nombre de la institución, por las agresiones que llevaron a la muerte de Javier Ordóñez, el hombre de 46 años que fue brutalmente reducido por dos agentes durante su arresto en la madrugada del miércoles en Bogotá.

El oficial dijo que "en nombre de todos los policías de Colombia" quiere "pedir a la familia del señor Javier Humberto Ordóñez Bermúdez, perdón; perdón por esas acciones que en este momento son objeto de investigación pero que de acuerdo a lo que se viene manejando, a lo que todos vimos en el video, se constituye en un actuar que no es propio de los policías de Colombia".

Según el general, "la Policía Nacional lamenta infinitamente la muerte" de Ordóñez, ocurrida tras un brutal arresto en una calle del barrio bogotano de Santa Cecilia y grabada por testigos en un video que ha indignado al país y que desató una ola de protestas contra la violencia policial que dejan hasta el momento al menos once muertos.

"Por eso hoy le pedimos, como director encargado, perdón a su familia, perdón a sus amigos, perdón a todos los ciudadanos, perdón a todos los colombianos, porque sabemos que este tipo de situaciones lesionan gravemente esa fe que deben tener los ciudadanos en su Policía", agregó en una rueda de prensa con el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, y con el defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.

El general Moreno, subdirector de la Policía, está encargado de la institución desde que el pasado lunes el director, general Óscar Atehortúa, fue confirmado positivo para COVID-19, por lo cual permanece aislado en su residencia.

COMPORTAMIENTO CONDENABLE

El oficial agregó que la Policía Nacional no se reconoce en los graves hechos en los que murió Ordóñez porque, según dijo, "no es nuestra política, por el contrario, nuestra política es proteger la vida e integridad de los ciudadanos".

"Este es un hecho generado por unas personas que en este momento tendrán que responder disciplinaria y penalmente ante las autoridades correspondientes", agregó.

Pese a que previamente el ministro de Defensa había dicho que la Policía pedía perdón, no hizo referencia directa a la muerte de Ordóñez sino a "violaciones de la ley".

"En primer lugar, la Policía Nacional pide perdón por cualquier violación a la ley o desconocimiento de los reglamentos en que haya incurrido cualquiera de los miembros de la institución", dijo el ministro Trujillo esta mañana al anunciar la suspensión de los dos agentes implicados directamente en la muerte de Ordóñez y de otros cinco vinculados al caso.