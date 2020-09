La organización del Abierto no acreditó a Billie Jean King por seguridad

La extenista estadounidense Billie Jean King. EFE/ Julian Smith/Archivo

Flushing Meadows (Nueva York, EE.UU.), 11 sep (EFE).- La Asociación Nacional de Tenis de Estados Unidos (USTA, en inglés) admitió este viernes que una de las decisiones más difíciles que se tomaron durante la preparación del Abierto de Estados Unidos fue el negarle la credencial de acceso a las pistas de Flushing Meadows a la legendaria Billie Jean King.

La leyenda pionera del tenis femenino estadounidense y mundial, que tiene su nombre puesto en el Centro Nacional de Tenis desde el 2006, quedó excluida de las credenciales que daban acceso al recinto debido al estricto seguimiento de las pautas de seguridad establecidas por el estado de Nueva York en la lucha contra la pandemia del COVID-19.

"Los protocolos de salud y seguridad nos obligaron a reducir nuestro número en el sitio a solo jugadores, séquitos de jugadores y personal esencial del torneo", declaró el portavoz de la USTA, Chris Widmaier, al periódico local New York Post.

"Nada en los protocolos permitía que Billie (King) pudiese tener acceso al recinto", acotó.

La ausencia de King en el Abierto de Estados Unidos es la primera que se da desde el año 1959, cuando comenzó a competir.

"Sabes que es un año muy difícil cuando Billie Jean King no se une a nosotros en el US Open", admitió Widmaier.

"Necesitábamos cumplir con los protocolos de salud y seguridad, sin importar cuán estrictos pudieran parecer. Puede que Billie no haya estado aquí en persona, pero todos llevamos su espíritu con nosotros en la manera como nos ha tocado enfrentarnos a la organización", expresó.

King, de 76 años, es embajadora de la USTA últimamente y ha estado trabajando de forma remota para ayudar.

Su portavoz, Tip Nunn, dijo que no discutió la decisión que tomó la organización del Abierto y que por el contrario, se adaptó y mantuvo su ritmo de colaboración y ayuda.