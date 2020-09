La oposición paraguaya exige inmediata sustitución de responsables de seguridad

Vista hoy de la camioneta propiedad del ex vicepresidente de Paraguay, Oscar Denis, que fue hallada abandonada a 30 kilómetros de su estancia Tranquerita, en el departamento de Amambay (Paraguay). EFE/Nathalia Aguilar

Asunción, 10 sep (EFE).- El Partido Liberal, el mayor de la oposición, exigió este jueves al Gobierno que preside Mario Abdo Benítez la inmediata sustitución de todas "las autoridades del área de seguridad", en un comunicado sobre el secuestro del exvicepresidente Óscar Denis, de esa misma formación, por parte de la guerrilla Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).

Denis, de 74 años y vicepresidente del gabinete liberal que gobernó Paraguay entre 2012 y 2013, fue secuestrado el miércoles junto a un peón de su estancia ganadera, entre los departamentos de Concepción y Amambay.

El comunicado liberal, tras la reunión del directorio del partido, incidió en la sustitución de los ministros de Defensa y del de Interior, así como en la derogación de la ley por la que fue creada la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), el cuerpo de militares y policías que combate al EPP.

En ese sentido, los liberales subrayaron la "manifiesta inconstitucionalidad" de esa ley, ya criticada por la oposición al considerar que la Constitución no permite a los militares intervenir en asuntos de seguridad interna.

En el escrito también se descalificó la labor del Gobierno de Abdo Benítez, del que la dirección liberal expresa que "representa un verdadero peligro para la población, en el sentido de ponerla ante la amenaza cierta de que sigan ocurriendo desgracias, dada la manifiesta falta de aplomo de sus autoridades"

Asimismo, el directorio "repudió la mentira constante en la información que nos pasa este Gobierno y la Fiscalía General del Estado, así como la errante y equívoca actuación por parte del Poder Ejecutivo, que colecciona errores políticos insalvables en todas las líneas de su gestión".

La postura del partido sigue a las críticas de la víspera por parte de su líder, Efraín Alegre, que responsabilizó a Abdo Benítez de esos secuestros.

ATROPELLO A LOS DERECHOS HUMANOS

El partido también denunció los secuestros que realiza el EPP, al que calificó de "banda delictiva" y manifestó que es "inadmisible que la sociedad democrática admita un atropello tan flagrante de los Derechos Humanos" como el que sufre Denis y Adelio Mendoza, el otro secuestrado, de 21 años.

Ambos salieron de la estancia propiedad de Denis en una camioneta que habría sido interceptada por los secuestradores, que dejaron un pasquín firmado por la "brigada indígena" del EPP.

Las fuerzas militares eludieron hoy informar sobre los operativos puestos en marcha para dar con los secuestrados.

Denis, que fue también gobernador de Concepción, y ahora está dedicado a su empresa ganadera, no tenía ningún tipo de escolta o protección oficial.

El secuestro se produjo una semana después de un enfrentamiento en esa misma área entre el EPP y la FTC, que se saldó con la muerte de dos niñas de once años.

El Ejecutivo aseguró tras las muertes que las menores formaban parte de la guerrilla y eran hijas de algunos de sus líderes, si bien recibió una ola de críticas por el hecho y llamados para realizar una investigación imparcial sobre lo ocurrido.