Kiko Rivera no se pierde el primer día de colegio de su hija Ana

22/06/2020 Kiko Rivera, hecho un padrazo, ha acompañado a su hija mayor en su vuelta al cole EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 11 (CHANCE)



Kiko Rivera está volcado completamente en sus hijos. A causa de la pandemia del coronavirus y de haber sufrido la cancelación de todos sus compromisos profesionales, el DJ está aprovechando para disfrutar de sus pequeñas Ana y Carlota, a las que no podía ver tanto como le gustaría cuando tenía bolos y actuaciones por todo el país.



Si el primer día de guardería de Carlota fue Irene Rosales la encargada de llevar a la pequeña de la casa, en esta ocasión ha sido el hijo de Isabel Pantoja quien ha llevado a Ana en su vuelta al cole. Todo un padrazo, Kiko se hizo selfies con su niña, que es una fotocopia de su famoso papá cuando tenía su edad. Sin soltarla de la mano, el DJ hizo pacientemente la cola de entrada formada a la entrada del centro escolar en este raro inicio de curso a causa de la pandemia.



Sin embargo, tan borde como de costumbre con la prensa, Kiko guarda silencio, y pese a no tener ninguna polémica actualmente, no nos ha dado ni los buenos días. A continuación os ofrecemos las tiernas imágenes del DJ y su hija Ana el ansiado primer día de cole.