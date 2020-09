Kiko Matamoros recibe el alta y, pese a estar sangrando, decide irse a casa

11/09/2020 Kiko Matamoros ya está en casa recuperándose después de pasar nuevamente por quirófano EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 11 (CHANCE)



Kiko Matamoros ha pasado nuevamente por quirófano y, como él mismo confesaba ayer por la tarde a través de su cuenta de Instagram, todo había salido bien,aunque con unas horas de retraso y pronto estaría en casa. Esta mañana, acompañado por su inseparable novia, Marta López, el colaborador ha recibido el alta y hemos podido hablar con él a su salida del hospital. Pese a estar sangrando porque se le soltó el vendaje que tapaba la vía, Kiko ha hecho caso omiso a quien le aconsejaba volver a entrar en el hospital. Ignorando las gotas de sangre, el ex de Makoke se ha ido tranquilamente, aunque con aspecto cansado, a su casa.



Muy delgado, Matamoros nos ha contado que se encuentra "bien" pero que "era lo previsto. Vamos a ver ahora". Con la ironía que le caracteriza, el polémico colaborador asegura que "siempre me he cuidado mucho a pesar de lo que cuenten".



Además, Kiko se ha pronunciado sobre Makoke, que recientemente mostró su intención de enterrar el hacha de guerra deseando que la operación saliese bien: "¡Ah bueno! ¡Menos mal! Supongo que estará muy preocupada..."



A continuación, el colaborador de "Sálvame" empieza a sangrar y dos señores le dicen que vuelva a entrar al hospital para que le coloquen bien el vendaje, pero él les ignora y se va, subiéndose con Marta a un vehículo que le esperaba.



Ya en casa, Matamoros nos ha contado los pasos a seguir ahora hasta su total recuperación: "Nada, tendrán que quitar el drenaje externo y ya si todo sucede con normalidad, que es lo que esperamos, pues ya dentro de tres o cuatro meses me quitan la prótesis esa que me han puesto y ya está".



Muy delgado y visiblemente desmejorado, Kiko confiesa que "físicamente estoy hecho una mierda pero con ganas y anímicamente bien".