Jhay Cortez estrena junto a Lunay "Prendemos" que hará parte de su nuevo disco

Fotografía cedida este miércoles por Jeimax Osorio en la que se registró a los artistas urbanos Jhay Cortez (i) y Lunay (d), junto al productor musical Haze (c). EFE/Jeimax Osorio

San Juan, 11 sep (EFE).- El artista urbano puertorriqueño Jhay Cortez estrenó este viernes, junto a Lunay, su nuevo sencillo, "Prendemos", que se incluirá en su próximo disco y lanzado bajo la dirección musical del productor Haze y su compañía, House of Haze.

En entrevista con Efe, tanto Lunay como Haze, explicaron que "Prendemos" es una canción "va por la línea de revivir una relación sentimental", y específicamente en medio de la pandemia, la cual ha provocado el distanciamiento físico para no contagiarse con la COVID-19.

"Hay mucha música hecha durante en la pandemia que habla de las emociones. Al final los artistas escribimos con el corazón de nuestros sentimientos y eso se nota en nuestra música", añadió Lunay.

"Prendemos", a su vez, marca la primera vez que Cortez y Lunay se unen en solitario en un sencillo, aunque ya habían colaborado en el remix del tema "Costear".

"Jhay y yo somos muy amigos desde hace tiempo y siempre hablábamos de hacer algo juntos. Ahora sí, 'Prendemos' es la canción que buscábamos para este primer junte", resaltó Lunay.

Haze, por su parte, agregó que la idea de escribir dicho tema fue de Lunay.

Con el proyecto en mente, Haze visitó a Lunay en su casa, y respetando las medidas sanitarias y las órdenes ejecutivas por la COVID-19, trabajaron en la canción por dos días desde la noche hasta la madrugada.

"Al construir la canción, vimos que era un éxito. Será la primera de muchas colaboraciones que ambos harán. La energía entre los dos es increíble. Todos andamos en el mismo norte", afirmó Haze, cuyo nombre verdadero es Egbert Rosa.

HAZE RESALTA LOS VALORES DE CORTEZ

Haze, a su vez, explicó que su decisión de pactar a Cortez a su compañía House of Haze fue porque el también compositor cuenta con valores, como "la dedicación, disciplina y la educación que le dieron sus padres".

"Por mí, puedes tener el mejor talento, pero sin valores, pues no vas a tener comunicación conmigo, y Jhay reunía todas esas cualidades, más las ganas de trabajar", afirmó Haze, con más de 15 años de carrera como productor musical del género urbano.

Mientras tanto, a nivel musical Haze, quien también mantiene bajo su compañía a Juanka "El Problemátik", destacó que Cortez "tiene la capacidad de hacer la música solo", lo que le facilita su trabajo.

"Si no tiene los valores, la dedicación y el respeto, que cuando pones esa medida en una balanza, al tener más educación y racionamiento, pues vale más que el talento. El trabajo duro le gana al talento", enfatizó Haze.

LOS PADRES DE HAZE LO INCULCARON EN LA MÚSICA

Justamente esos valores que menciona Haze fueron inculcados por sus padres quienes son los responsables de que se dedicara a la música.

Según relató Haze, sus padres le obsequiaban desde pequeño con diferentes instrumentos musicales.

Pese a ello y con la oportunidad de estudiar Música, decidió matricularse en la Universidad de Puerto Rico, campus de Cayey, para hacer una carrera en Psicología y Salud Mental.

"Mis papás siempre me regalaban un instrumento, que podía ser constructivo para mi vida y que podía ocupar mi mente, y así encontré la producción, la creación musical", explicó.

Sin embargo, Haze admitió que antes de ingresar a la universidad, ya sentía su pasión por la música.

UN COMPUTADOR LE CAMBIÓ SU VIDA

Entre los instrumentos que le obsequiaron sus padres, estuvo un computador con el que empezó a crear sus primeras piezas musicales.

"Esa computadora me abrió el entendimiento y pude entrar al ámbito musical, porque la tecnología puede brincar o evadir pasos a llegar a una meta más grande y esa tecnología me ayudó", contó el productor, quien admitió que aún conserva dicho regalo.

"Todavía conservo cada experiencia, cada elemento. Soy una persona que guarda buenos recuerdos y todo está en un almacén", indicó el galardonado con el premio Grammy Latino por el tema "Encantadora", de Yandel.

Y referente al proceso de producir música, Haze lo destacó, porque "no habían parámetros".

"Encontré mi sonido, mi talento. Yo no hago música, yo hago arte", reflexionó el también productor de discos de Alexis y Fido y de temas de Daddy Yankee, Yandel, Don Omar, Wisin, Plan B, Nicky Jam, Tego Calderon, entre otros.

"La música, siento yo que fue un don de Dios y que me puso en este ámbito para trabajar con gente y desarrollando artistas con Jhay y Juanka", abundó Haze, quien fue bautizado con este nombre por Chencho, del dúo de Plan B, y que significa que es un tipo de neblina color púrpura.

Jorge J. Muñiz Ortiz