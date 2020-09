Inter visita al colista de la Liga y Corinthians se la juega en el Maracaná

El técnico de Internacional, Eduardo. EFE/ Marcelo Oliveira/Archivo

Recife (Brasil), 11 sep (EFE).- El Internacional de Porto Alegre, del entrenador argentino Eduardo Coudet, defenderá este domingo el liderato en la Liga brasileña frente al colista Goiás en partido por la décima jornada, mientras que el Corinthians buscará alejarse del descenso con una victoria en el Maracaná ante el Fluminense.

El colorado gaúcho, que el jueves se impuso en casa por 2-0 sobre el Ceará con doblete de Thiago Galhardo, intentará en la ciudad de Goiania conseguir una victoria para ampliar su ventaja sobre sus más inmediatos perseguidores: Flamengo y Sao Paulo.

La jornada comenzará el sábado con el derbi de la ciudad de Curitiba entre el Athletico Paranaense y el Coritiba, ambos en zona de descenso.

En el otro partido del día, el Santos y el Sao Paulo, que aguanta a tres puntos del Inter, pese a la baja de su máximo estrella, Dani Alves, quien se recupera de una fractura en el antebrazo, protagonizarán uno de los tradicionales clásicos paulistas.

El conjunto albinegro, azotado por serios problemas financieros, encadena dos victorias consecutivas, impulsado por uno de sus grandes figuras, el extremo brasileño Marinho, segundo máximo goleador del campeonato, con seis tantos, a dos de Galhardo.

Por su parte, el Flamengo, campeón de la Liga y la Copa Libertadores el año pasado, visitará en Fortaleza al Ceará con la misión de seguir evolucionando tras firmar un irregular arranque de temporada.

La plantilla, poco a poco, empieza a absorber la filosofía del técnico español Domènec Torrent, quien ha impuesto un sistema de rotaciones que ha disgustado a algunos de los jugadores, pero que parece dar sus frutos.

De los últimos doce puntos, el equipo más popular de Brasil ha conseguido los doce y ya tiene en el punto de mira al Inter, tras su último triunfo ante el Fluminense.

Precisamente el Fluminense, noveno con once puntos, recibirá en el estadio Maracaná al Corinthians, que afronta una grave crisis de resultados con una sola victoria en los últimos cinco encuentros que le ha dejado a un punto del descenso.

El técnico Tiago Nunes está en la cuerda floja por el mal desempeño del equipo paulista y la presión para su destitución es cada vez mayor, aunque hasta el momento la directiva no ha dado señales para ello.

El Atlético Mineiro, que dirige Jorge Sampaoli, buscará reponerse de la última derrota contra el Santos, que entrenó el entrenador argentino la pasada temporada, en casa ante el Bragantino, que navega en la penúltima posición de la tabla.

Por su parte, el Palmeiras, del veterano entrenador Vanderlei Luxemburgo, sigue agazapado a cuatro puntos del Internacional y recibirá esta jornada al Sport Recife, undécimo con diez puntos.

El conjunto verde de Sao Paulo no despliega un fútbol lustroso, pero está demostrando una gran fiabilidad. De hecho, es el único equipo del Campeonato Brasileño que no conoce la derrota: cuatro victorias, cuatro empates y aún con un partido pendiente por jugar.

Sus dos últimas victorias han tenido como protagonista al atacante Gabriel Veron, con 18 años recién cumplidos y quien ya empieza a demostrar que es uno de los jóvenes más prometedores del fútbol brasileño tras volver de la lesión que le tenía apartado.

El derbi de Río de Janeiro entre el Botafogo, amenazado con caer a la zona de descenso con nueve puntos, y el Vasco da Gama, sexto con catorce unidades, completará la jornada.

- Partidos de la décima jornada:

Sábado: Athletico Paranaense-Coritiba y Santos-Sao Paulo.

Domingo: Fluminense-Corinthians, Gremio-Fortaleza, Atlético Mineiro-Bragantino, Bahía-Atlético Goianiense, Ceará-Flamengo, Goiás-Internacional, Palmeiras-Sport Recife y Botafogo-Vasco da Gama.