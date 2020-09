Hungría.- Hungría cierra una de las principales radios independientes por supuestas irregularidades

BUDAPEST, 11 (DPA/EP)



El organismo regulador de las telecomunicaciones en Hungría ha anunciado que no prorrogará la licencia de Klubradio, una de las principales emisoras independientes del país, por supuestas irregularidades, por lo que sus permisos expirarán en febrero de 2021.



Las autoridades prevén ahora sacar a concurso la frecuencia en la que emitía Klubradio, limitada a la zona de Budapest, lo que ha sido recibido con suspicacias por la oposición al Gobierno de Viktor Orban, que controla 'de facto' el ente regulador de medios.



El director de la emisora, Miklos Arato, ha negado que la empresa haya cometido irregularidad alguna. "Si hubiésemos incumplido alguna ley importante, nos habrían impuesto multas graves, pero no lo han hecho", ha dicho al portal de noticias '444.hu'.



"Podrían haber dicho en el comunicado que no les gustamos", ha ironizado Arato. En julio, una empresa vinculada con Orban ya logró silenciar el portal independiente 'index.hu', mientras que el principal diario opositor, 'Nepszabadag' fue cerrado en 2016 tras ser comprado también por personas relacionadas con el primer ministro.