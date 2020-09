Honduras registra 2.049 muertos por COVID-19 y 65.802 contagios en seis meses

Se añaden cinco nuevos fallecidos por la pandemia, para un total de 2.049. EFE/Gustavo Amador/Archivo

Tegucigalpa, 10 sep (EFE).- La COVID-19 ha dejado en Honduras 2.049 muertos y 65.802 contagios desde que fueron confirmados los primeros dos casos de enfermos, el 11 de marzo, informó este jueves el estatal Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager).

Con un lento procesamiento de pruebas PCR de laboratorio, el Sinager registró hoy 1.004, de las que 205 dieron positivo, con las que las personas contagiadas ya suman 65.802.

Se añaden cinco nuevos fallecidos por la pandemia, para un total de 2.049, indicó el portavoz del Sinager, Francis Contreras, en cadena de radio y televisión.

El funcionario explicó que los pocos casos de contagio en el departamento de Cortés, en el norte del país, obedecen a que sigue en reparación el laboratorio de virología de esa región, lo que también ha ocurrido en los últimos días con el de Tegucigalpa, la capital hondureña, zona central.

Los departamentos de Cortés y Francisco Morazán, los más poblados y de mayor desarrollo del país, siguen siendo los principales epicentros del coronavirus, que además ha causado severos daños a la frágil económica hondureña.

El Sinager añadió hoy a sus estadísticas 854 pacientes hospitalizados, de los que 692 permanecen en condición estable, 131 en estado grave y 31 en unidades de cuidados intensivos a nivel nacional.

También se han registrado 513 nuevos casos de recuperados, con los que la cifra de personas que se han salvado de morir por la enfermedad asciende a 15.577, en tanto que la taza de letalidad es 3,11 por ciento, señaló Contreras.

La pandemia de COVID-19 es la peor crisis sanitaria que ha vivido Honduras, no solo por los muertos y contagiados registrados hasta ahora, sino porque los casos siguen en aumento y no se avizora un final cercano de la enfermedad.

A raíz de la pandemia, Honduras, país con casi 9,5 millones de habitantes, se ha visto obligada a paralizar su actividad productiva desde marzo, lo que ha tenido graves repercusiones en lo económico y social.

Recién en agosto se inició un proceso gradual de recuperación económica que, por lo lento, no satisface a los sectores involucrados, principalmente de la economía formal.