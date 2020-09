Hamilton: "Me encanta este circuito, es rápido y exigente"

EFE/EPA/Luca Bruno

Redacción deportes, 11 sep (EFE).- El inglés Lewis Hamilton (Mercedes), líder del Mundial de Fórmula Uno, que marcó el segundo tiempo este viernes en los entrenamientos libres para el debutante Gran Premio de la Toscana -el noveno del campeonato-, declaró en Mugello que el circuito italiano, que es "rápido y exigente", le "encanta".

"La verdad es que esta pista es bastante intensa, tan rápida y exigente. Es impresionante de experimentar y me encanta", manifestó Hamilton, de 35 años, que este año pretende igualar los siete títulos mundiales que hasta la fecha sólo ha ganado el alemán Michael Schumacher.

"Es uno de los más exigentes físicamente en los que he pilotado desde hace algún tiempo. He intentado ir al límite hoy, pero creo que hay un par de secciones en las que puedo mejorar", opinó el espectacular y excéntrico campeón de Stevenage, que lidera el Mundial con 164 puntos, 47 más que su compañero finlandés Valtteri Bottas, que este viernes fue el más rápido y lo superó en dos décimas.

"El tercer sector lo tengo bastante controlado, pero creo que aún puedo sacar más del primero, en el que Valtteri (Bottas) y (el holandés) Max (Verstappen, de Red Bull) fueron realmente rápidos", indicó el astro inglés, que este sábado puede ampliar a 95 su propio récord histórico de 'poles' si acaba primero la calificación, que se disputará horas después del tercer y último entrenamiento libre.

"Así que habrá que hacer algunos cambios y analizar aún algunas cosas esta noche. Ojalá que podamos mejorar con miras a mañana", añadió Hamilton, que si gana en Mugello sumará su victoria 90 -la sexta de la temporada-, con lo que se situaría a solo una del otro récord histórico del 'Kaiser'.

"Los neumáticos parecen potentes y se han comportado bien, pero serán difíciles de gestionar a lo largo de esas secciones rápidas", comentó Hamilton este viernes después de la jornada de entrenamientos libres para el Gran Premio de la Toscana que tuvieron lugar en Mugello.