¿Ganas de Juegos? Cinco preguntas para conocer la historia olímpica

Madrid, 11 sep (EFE).- ¿El aplazamiento de Tokio 2020 te ha dejado con ganas de Juegos?

Para entretener la espera hasta julio de 2021 llega este reto de cinco preguntas, con tres repuestas posibles, sobre los Juegos de todos los tiempos.

Las soluciones, junto a algunos datos curiosos, están al final.

1. Los Juegos Olímpicos de Wenlock, disputados anualmente desde 1850 en esta localidad inglesa, inspiraron a Pierre de Coubertin y son el precedente inmediato de los Juegos de la era moderna. Dos siglos después, los Juegos de Londres 2012 les rindieron homenaje, ¿de qué manera?

a. Bautizaron con el nombre de Wenlock a su mascota

b. Salió de Wenlock la prueba de maratón

c. Usain Bolt inauguró en Wenlock una sucursal del Museo Olímpico

2. El CF Benfica, equipo de la tercera división portuguesa conocido como Futebol Benfica, juega como local en el estadio Fernando Lázaro, nombrado así por un corredor portugués de maratón que en los Juegos de Estocolmo 1912...

a. Murió durante la carrera

b. Ganó la medalla de oro

c. Perdió el oro por detenerse a ayudar a un rival

3. La actriz Grace Kelly, luego princesa de Mónaco, fue hija y hermana de medallistas olímpicos. ¿En qué deporte subieron al podio los dos Jack Kelly, senior y júnior?

a. Vela

b. Esgrima

c. Remo

4. Los primeros Juegos Paralímpicos se disputaron en Roma en 1960 y estuvieron destinados solo a deportistas...

a. Ciegos

b. En silla de ruedas

c. Amputados

5. La uzbeka Oksana Chusovitina batirá en los Juegos de Tokio su propio récord como la gimnasta con más edad en participar en unos Juegos Olímpicos. ¿Con cuántos años competirá en Tokio en julio den 2021?

a. 40

b. 43

c. 46

SOLUCIONES

1. Respuesta a: La mascota de los Juegos de Londres recibió el nombre de Wenlock como homenaje a la pequeña localidad que reúne anualmente desde 1850 a los habitantes del condado de Shropshire, cerca de Birmingham, en diferentes prueba deportivas. El actual presidente de la Sociedad Olímpica de Wenlock, organizadora de la competición, es el plusmarquista mundial de triple salto, Jonathan Edwards.

2. Respuesta a: Fernando Lázaro era un carpintero de 21 años, corredor aficionado con alguna victoria en maratón y que fue elegido abanderado de su país en el debut de Portugal en unos Juegos Olímpicos. El día de la prueba, disputada bajo un intenso calor, se desplomó en el km 30 y murió unas horas después en el hospital como consecuencia de una deshidratación. Fue el primer atleta olímpico muerto en carrera.

3. Respuesta c: El estadounidense John B. 'Jack' Kelly sr fue tres veces campeón olímpico de remo, con dos medallas en Amberes 1920 y una más en París 1924. Su hijo Jack Kelly jr, hermano mayor de Grace, participó en cuatro Juegos Olímpicos y ganó un bronce, también en remo, en Melbourne 1956.

Además de hija y hermana de deportistas olímpicos, Grace Kelly fue madre de otro, el príncipe Alberto de Mónaco, que compitió en bobsleigh entre 1988 y 2002. Su madre, que falleció en 1982, no llegó a verlo. También la esposa de Alberto, Charlene Wittstock, fue olímpica en natación con el equipo sudafricano en Sídney 2000.

4. Respuesta b: En los Juegos Paralímpicos de Roma solo participaron deportistas en silla de ruedas, que lo hicieron en ocho disciplinas: atletismo, baloncesto, esgrima, natación, tiro con arco, tenis de mesa, snooker y dartchety (dardos/tiro con arco)

5. Respuesta c: Oksana Chusovotina competirá en los Juegos de Tokio, para los que ya está clasificada, con 46 años. Serán sus octavos Juegos. Ha participado en todos desde Barcelona'92, con tres equipos diferentes: Equipo Unificado, Alemania y Uzbekistán.