Exreos de Florida deben pagan multas pendientes para votar, falla tribunal

Miami, 11 sep (EFE).- Una corte federal de apelaciones dictaminó este viernes en Florida (EE.UU.) que los expresidiarios con derecho a voto deben pagar multas y costas judiciales antes de ejercer el sufragio, lo que podría afectar en el estado sureño el resultado de las elecciones generales de noviembre próximo.

El Undécimo Circuito de Apelaciones de Florida votó 6-4 esta nueva medida, que según organizaciones civiles impide a cientos de miles de floridanos registrarse a tiempo para votar en noviembre.

Además, revierte un fallo de mayo pasado de un juez de Florida a favor de expresidiarios que, en 2018, recuperaron el derecho al voto.

La Enmienda 4, que obtuvo ese año más del 64 % de aprobación, restauró el derecho al voto de aquellos reos que completaron sus condenas sin incluir a los que cometieron crímenes violentos como asesinatos o delitos sexuales.

En mayo, el juez Robert Hinkle calificó de "inconstitucional" que exreos que carecen de recursos tengan que pagar multas, honorarios y restituciones pendientes para recuperar su derecho al sufragio.

El fallo significó asimismo una histórica decisión contra su gobernador, el republicano Ron DeSantis, quien había condicionado la restauración efectiva del sufragio al pago de multas y costas judiciales relacionadas con las condenas.

La decisión del juez Hinkle pudo haber habilitado la inscripción de unos 800.000 electores que se calcula no pueden pagar los costos judiciales, en su mayoría afroamericanos, que suelen votar a favor de los demócratas, en un año en que se decidirá la permanencia del republicano Donald Trump en la Casa Blanca.

Sin embargo, el fallo se suspendió en espera de una apelación del gobernador.

De acuerdo con la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), el dictamen de hoy "defiende la ley de Florida que prohíbe a cientos de miles de floridanos votar únicamente porque carecen de dinero suficiente".

La organización progresista y sin fines de lucro se refierió en un comunicado al Proyecto de Ley del Senado 7066 (SB7066), que fue promulgado por DeSantis en 2019.

"Socavó directamente la abrumadora aprobación por parte de los votantes de Florida de la Enmienda 4 de Restauración del Voto en 2018", añade ACLU.

Julie Ebenstein, abogada de la organización y del Voting Rights Project, señaló que el fallo de hoy "va en contra del principio fundamental de que los estadounidenses no tienen que pagar para votar".

"No se puede subestimar la gravedad de esta decisión. Es una afrenta al espíritu de la democracia", añadió.

En un comunicado aparte, Nancy Abudu, directora legal adjunta del Southern Poverty Law Center (PLC), destacó que el fallo "se equivoca" y "se enfrentan a un posible proceso judicial por fraude electoral".

"No hay ningún objetivo de rehabilitación que pueda lograrse negando la franquicia a las personas únicamente en función de su situación económica. la decisión es incorrecta y es completamente contraria a las palabras y al espíritu de nuestra constitución", zanjó Abudu.