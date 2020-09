Eugenia Martínez de Irujo, volcada la exposición solidaria de los cuadros que pintó en el confinamiento

29/05/2019 Eugenia Martínez de Irujo está volcada en una exposición solidaria para la Fundación Querer de los cuadros que pintó en el confinamiento EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 11 (CHANCE)



Después de un verano de lo más relajado entre Marbella e Ibiza, Eugenia Martínez de Irujo está de nuevo inmersa en la rutina del día a día. Más enamorada que nunca de Narcís Rebollo y orgullosa de su hija Cayetana, que está a punto de cumplir 21 años y de la que prefiere no hablar, la benjamina de la Casa de Alba ha reaparecido en el desfile de Ágatha Ruiz de la Prada en la MBFW. Simpática y de lo más sincera, asegura que prefiere no hablar de su hermano Cayetano porque no quiere "malos rollos".



- CHANCE: Qué tal.



- EUGENIA: Muy bien, el color da vida.



- CH: Muy agatizada tú, tienes muchas prendas suyas.



- EUGENIA: Sí que tengo, este verano me he puesto, no me habéis visto.



- CH: Como ha ido el verano.



- EUGENIA: Bien, ha sido un verano raro pero dentro de lo que abe, más tranquilo que al principio que fue horrible todo.



- CH: Empieza septiembre, la vuelta al cole.



- EUGENIA: Sí, hago ahora una exposición de pintura pero benéfica, para todo el tema del Covid. Tengo mucha ilusión porque estuve pintando muchísimo en el confinamiento y por lo menos que sirva para algo. Lo voy a hacer para la Fundación Querer, para niños con problemas neurológicos, hace una labor que me encanta, será para ellos.



- CH: Habéis ampliado la familia con Rosario.



- EUGENIA: Sí, muy contentos.



- CH: Nueva boda también.



- EUGENIA: Todo.



- CH: ¿Qué tal paternidad de su sobrino?



- EUGENIA: Muy bien, muy contentos están. Ya sabéis que no me gusta hablar si no son cosas mías. Ya tendréis tiempo de preguntarles a ellos.



- CH: Crees que lo harán fenomenal.



- EUGENIA: Pues imagino.



- CH: Qué tal Tana, qué proyectos tiene.



- EUGENIA: No me gusta hablar de ella porque no me gusta ponerla de moda.



- CH: Qué te ha parecido que Cayetano haya vendido su parte de la Casa de Alba.



- EUGENIA: Pregúntale a él.



- CH: ¿Con su hermano todo bien? Parece que lo ha comprado el Duque de Alba.



- EUGENIA: (...)



- CH: Estás muy emocionada, te hemos podido ver muy bien acompañada.



- EUGENIA: A mí dejarme de malos rollos, yo quiero ser feliz. No me preguntéis cosas desagradables porque para qué.



- CH: Pero están contentos por la boda de Carlos y Belén Corsini.



- EUGENIA: Sí, mucho.



- CH: Se sabe cuándo será.



- EUGENIA: De mi familia no tengo ni idea ya.



- CH: Te tienes que animar tú con Narcís.



- EUGENIA: Nosotros ya nos hemos casado.