Estudiantes responsabilizan al Ejército de Nicaragua por crímenes a opositores

El estudiante Lesther Alemán. EFE/Jorge Torres/Archivo

Managua, 11 sep (EFE).- Un sector del grupo estudiantil opositor al Gobierno de Daniel Ortega señaló este viernes al Ejército de Nicaragua como corresponsable de crímenes de "lesa humanidad" por no desarmar a los civiles armados afines al sandinismo que con el uso de la fuerza desmontaron las manifestaciones antigubernamentales que estallaron en abril de 2018.

El Ejército de Nicaragua "es parte de la colaboración que se ha tenido en medio de los crímenes, más allá de ver el tema institucional, está también la disposición o la omisión de no cumplir la Constitución", dijo a Efe el líder estudiantil Lesther Alemán.

El dirigente juvenil de la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia se refirió al tema luego de que un representante de los empresarios, Mario Arana, que pertenece a la misma organización mostrara su desacuerdo en que el Ejército sufra sanciones económicas internacionales por su papel en la crisis sociopolítica, tal como ya ocurrió con la Policía Nacional.

Esta misma semana otro dirigente empresarial, Álvaro Vargas, que también tiene es miembro de la Alianza Cívica, ya había felicitado a las Fuerzas Armadas por su 41 aniversario de fundación, lo que no fue bien visto entre los familiares de cientos de víctimas mortales, y sobrevivientes de la crisis.

"Nosotros sí hemos sido muy categóricos al momento de prever sanciones hacia instituciones que han cometido crímenes de lesa humanidad, que han sido parte de la corrupción, o que se han prestado a sostener a una dictadura sangrienta en el poder", recalcó Alemán.

"Si aquí hay una orden constitucional de que se debe desarmar a un grupo paramilitar o paraestatal que actúa en dispensa de la Policía, y el Ejército no se involucra, por omisión está siendo colaborador de lo que está sucediendo", señaló.

SANCIONES INTERNACIONALES

En mayo pasado, Estados Unidos aplicó sanciones al jefe de las Fuerzas Armadas nicaragüense, general Julio César Avilés, por su apoyo significativo al "régimen" de Ortega para "reprimir y desmantelar las instituciones democráticas" de Nicaragua, incluido el apoyo a los grupos paramilitares que agredieron a quienes comenzaron a manifestarse contra Ortega en abril de 2018.

Una sanción similar, por las mismas razones, ya había sido aplicada por Estados Unidos, Canadá, Unión Europea, Reino Unido y Suecia, al jefe de la Policía de Nicaragua, Francisco Díaz, quien es consuegro de Ortega.

Washington también sancionó a la Policía Nacional por violaciones a los derechos humanos de los nicaragüenses, y diversos sectores de la oposición han pedido lo mismo para el Ejército.

Alemán aseguró que Estados Unidos ha utilizado información de los movimientos juveniles opositores para aplicar sanciones contra personas o instituciones que, según considera, han cometido "serias violaciones contra los derechos humanos".

"No entregamos una lista", sino que son "lo que la gente publica en redes", explicó.

Actualmente la comunidad internacional ha aplicado sanciones económicas y diplomáticas contra más de 20 funcionarios, allegados, instituciones, empresas, o familiares de Ortega, incluida a su esposa, la vicepresidente Rosario Murillo.

Desde abril de 2018 Nicaragua vive una crisis sociopolítica que ha dejado al menos 328 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque organismos locales elevan la cifra a 684 y el Gobierno reconoce 200 y denuncia un supuesto intento de golpe de Estado.

Según el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), adscrito a la CIDH, el mayor responsable de la violencia es el Gobierno de Ortega, a quien señala de cometer incluso crímenes "de lesa humanidad" en medio de la crisis.