Estreno liguero con cuentas pendientes en Los Cármenes

Las cuentas pendientes entre Granada y Athletic, entre la semifinal de Copa ganada por los bilbaínos y la última jornada del curso pasado con triunfo nazarí para la plaza europea, marcan el estreno de la nueva temporada de LaLiga Santander en el Nuevo Los Cármenes (18.30 horas). . EFE/ Miguel Ángel Molina/Archivo

Granada/Bilbao, 11 sep (EFE).- Las cuentas pendientes entre Granada y Athletic, entre la semifinal de Copa ganada por los bilbaínos y la última jornada del curso pasado con triunfo nazarí para la plaza europea, marcan el estreno de la nueva temporada de LaLiga Santander en el Nuevo Los Cármenes (18.30 horas).

Si la condición de finalista copero del Athletic -título cuya resolución ante la Real Sociedad sigue sin fecha- se forjó con el gol de Yuri Berchiche que anuló la remontada nazarí (2-1) en marzo; el Granada se cobró la venganza logrando el pasaporte para una competición europea por primera vez en su historia en el mismo escenario, con un incontestable triunfo por 4-0.

Dos momentos de máxima alegría para unos y decepción para los otros en el mismo enfrentamiento, que vuelve a repetirse en el reestreno liguero. Un duelo que iba a dar el pistoletazo de salida a la competición, ya que estaba programado para el viernes a las 21.00 horas, pero ha sido trasladado al sábado por la decisión de la Jueza de Competición de la Federación Española de Fútbol (RFEF).

El Granada-Athletic ya no será el primer encuentro de la edición 2020-21 de LaLiga Santander, ya que tal condición le corresponderá al Eibar-Celta que se disputará dos horas y media antes, pero esto no resta alicientes al partido, marcado por esas cuentas pendientes, pero también por los brotes de coronavirus que han vivido ambos equipos: cuatro los locales y seis los visitantes.

El técnico local Diego Martínez, que tiene ante sí el tremendo desafío de no decepcionar tras la magnífica campaña previa, cuenta para el estreno con toda la plantilla a su disposición, aunque tiene aún jugadores sin la forma física deseada por haber sido fichados recientemente, como el extremo brasileño Robert Kenedy.

En idénticas circunstancias, aunque en este caso por haberse incorporado más tarde al trabajo al haber pasado el coronavirus, están el punta Jorge Molina, el extremo venezolano Darwin Machís, el medio francés Maxime Gonalons y el medio camerunés Yan Eteki.

Además, el preparador también formará su primer once de la temporada y realizará las sustituciones con un ojo puesto en el histórico estreno europeo del Granada, que será el jueves en Albania ante el FK Teuta en la segunda eliminatoria previa de la Liga Europa.

Salvo sorpresa, la única novedad en el once inicial ante el Athletic respecto a la pasada campaña será la presencia del medio Luis Milla, mientras que el resto del equipo se parecerá bastante a una alineación tipo de la temporada anterior.

Al Athletic le llega este inicio liguero después de una temporada más atípica y singular de lo que ya se esperaba por la pandemia de COVID-19. Ya que la plantilla que sigue dirigiendo Gaizka Garitiano ha sido la más azotada por el coronavirus, con seis positivos, y además ha llegado a acumular hasta cinco lesionados.

No obstante, la mayoría de los jugadores ya está recuperados y las bajas para el partido, en principio, se han quedado en tres jugadores no habituales para el técnico de Derio, Ibai Gómez, Peru Nolaskoain y Gaizka Larrazabal.

Ibai se recupera de una fractura de clavícula, Nolaskoain ha arrastrado toda la pretemporada el esguince de tobillo con el que regresó de la cesión al Deportivo y Larrazabal, que probablemente salga cedido, fue el lunes el último de los positivos en regresar del aislamiento.

También llega un poco justo Yuri, durante toda la pretemporada con un plan específico para tratar la pubalgia con la que finalizó la pasada campaña, pero el de Zarautz parece que podrá regresar a su campo talismán tras trabajar toda la semana con el grupo.

Junto al lateral izquierdo se espera un once más que reconocible en Garitano, aunque con la gran novedad en el extremo izquierdo del 'cachorro' Jon Morcillo, un zurdo atrevido y goleador que ha concentrado buena parte de la ilusión 'athleticzale' en el verano.

Además, otros siete jugadores seguros: Unai Simón bajo palos; Yeray Álvarez e Íñigo Martínez en el centro de la defensa, Dani García en medio campo e Iker Muniain, Raúl García e Iñaki Williams arriba; y dos más que probables: Ander Capa en el lateral derecho y Unai López junto a Dani en el doble pivote.

Oscar de Marcos, en la banda derecha, y Mikel Vesga, en el centro del campo, también tienes sus opciones. A priori, más que el habitual Íñigo Córdoba, otro de los lastrados por una COVID-19 que afectó también a Williams, Unai López, Unai Núñez y Oihan Sancet.

-----------------------------------------------------------------

Alineaciones probables:

Granada CF: Rui Silva; Víctor Díaz, Domingos Duarte, Germán, Carlos Neva; Luis Milla, Yangel Herrera, Montoro; Fede Vico, Antonio Puertas y Soldado.

Athletic Club: Unai Simón; Capa, Yeray, Íñigo Martínez, Yuri; Dani García, Unai López; Muniain, Raúl García, Morcillo; y Williams.

Árbitro: Antonio MIguel Mateu Lahoz (Comité Valenciano)

Estadio: Nuevo Los Cármenes.

Hora: 18:30 horas (CET).

-----------------------------------------------------------------

- La clave: El nivel físico y de acoplamiento que presenten ambos conjuntos en el estreno de una nueva campaña tras una pretemporada atípica por los positivos.

- El dato: Tres de los ocho partidos oficiales más recientes disputados en el Nuevo Los Cármenes, incluyendo el de este sábado, han medido al Granada y al Athletic, ya que en marzo se enfrentaron en Copa y en julio en el último choque de la pasada liga.

- Las frases:

Diego Martínez (entrenador del Granada): "El Athletic es un equipo muy intenso que tiene jugadores con un valor diferencial".

Óscar de Marcos (Jugador del Athletic): "Tenemos que igualar la intensidad del Granada si queremos sacar algo de su campo".

- El entorno: Ante la previsión de que toda la temporada se dispute a puerta cerrada, el Granada ni siquiera he realizado campaña de abonados este verano.