Entre homenajes y disturbios Chile conmemora los 47 años del golpe al gobierno de Allende

Chile conmemoró el viernes los 47 años del golpe de Estado que derrocó al gobierno del socialista Salvador Allende, con protestas a casi un mes del plebiscito para cambiar la Constitución heredada de la dictadura y a un año del estallido social que sacudió este país.

Partidos de izquierda y agrupaciones de víctimas de la dictadura destacaron la figura de Allende, el primer mandatario marxista en llegar al poder a través de unas elecciones democráticas hace 50 años, derrocado el 11 de septiembre de 1973 por el golpe de Estado liderado por Augusto Pinochet.

Este fue el primer aniversario de una fecha que divide a buena parte del país, que se conmemora en estado de excepción -por las restricciones sanitarias-, desde que se recuperó la democracia en 1990.

Enfrentamientos violentos con la policía se vieron frente al Cementerio General de Santiago, al final de una marcha de familiares de las más de 3.200 víctimas, entre muertos y desaparecidos, que dejó la dictadura, y luego en los alrededores de la plaza Italia de Santiago.

Cuando finalizaba la tradicional romería hacia el memorial de víctimas de la dictadura que arrancó en la mañana en el centro de Santiago, cerca de 50 personas se enfrentaron con piedras y palos a las fuerzas especiales de la policía.

Por la tarde, cientos de manifestantes se congregaron un viernes más en la céntrica plaza Italia de Santiago, donde volvieron los enfrentamientos con la Policía.

Piedras y otros objetos volaron del lado de manifestantes, mientras gases lacrimógenos, gas pimienta y carros lanza-agua contrarrestaron el avance de la masa desde el otro, en una lucha por dominar la simbólica rotonda, centro del estallido social del 18 de octubre de 2019.

Con un repicar metálico de cacerolazos, la protesta fue una de las más grandes en los seis meses de pandemia y se encontró con un inmenso dispositivo de agentes antidisturbios, carros blindados, lanza-agua y lanza-gases.

"Desde el estallido social he estado viniendo para que esto no baje de intensidad; con la pandemia obviamente me quedé en casa y ahora que ya está pasando esto, vamos a volver", dijo a la AFP Sergio Valenzuela, de 30 años, que acudió hasta la plaza Italia en su bicicleta, portando una máscara antigases.

- Protestas, plebiscito y pandemia-

La ola de protestas sociales, las más masivas en los 30 años de democracia y que se saldaron con más de 30 muertos y miles de heridos, forzó la realización de un plebiscito para definir el cambio o no de la Constitución que se mantiene como herencia de la dictadura.

La consulta, en que se debe definir si se "aprueba" o "rechaza" el cambio constitucional, debía realizarse en abril pero fue pospuesta por la pandemia y se realizará el próximo 25 de octubre.

"Estamos aquí por el apruebo, para reestructurar la Constitución", agregó Sergio.

Para Camila Henríquez, de 23 años, la protesta "no es en contra de los Carabineros (la policía) sino en contra del sistema". Sobre el próximo plebiscito, no cree que cambie todo pero por "algo tenemos que empezar", dijo a la AFP, en medio de la acción policial.

Los seis meses de pandemia dejan más de 430.000 contagiados de coronaviris y 15.800 fallecidos, si se consideran también los casos sospechosos.

El gobierno prorrogó el viernes por 90 días más -hasta el 15 de diciembre- el estado de emergencia que deja en manos de los militares el orden público, con toque de queda nocturno.

- Homenajes a Allende -

Ante un monumento a Allende frente al palacio presidencial, dirigentes de los partidos Comunista, Socialista y representantes de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) expresaron su esperanza de que los cambios sociales que él propuso se concreten a través de este plebiscito.

"El mejor homenaje que podemos rendirles a aquellos que dieron su vida por la causa democrática, como el ejemplo del presidente Salvador Allende, es trabajar unidos por un triunfo amplio de la opción 'apruebo'", dijo el presidente del Partido Socialista, Álvaro Elizalde.

"Este es un año lleno de esperanza, más difícil y en cuarentena, pero de posibilidades de cambios reales. Primera vez en la historia del país que tenemos al frente la posibilidad real de terminar con esta Constitución pinochetista", afirmó a la AFP Lorena Pizarro, presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos.

En un mensaje desde el palacio de La Moneda, bombardeado por aire y tierra el día del golpe militar, el presidente Sebastián Piñera llamó a la unidad y pidió a los chilenos que participen en el plebiscito que se realizará en 44 días.

"Hoy, en que se aprecian signos de divisiones, violencia, intolerancias y debilitamiento de nuestra democracia y de nuestras instituciones, la unidad, la paz, el diálogo, la colaboración y los acuerdos son más necesarios que nunca", afirmó el mandatario.

