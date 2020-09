El presidente argentino pide solidaridad tras polémica por fondos de la capital

El presidente electo de Argentina, Alberto Fernández. EFE/ Tono Gil/Archivo

Buenos Aires, 11 sep. (EFE).- El presidente de Argentina, Alberto Fernández, pidió este viernes "solidaridad" para distribuir los recursos y solventar "las carencias que existen" en el país, tras la polémica por la decisión de quitarle fondos a la capital, donde gobierna la oposición, para cedérselos a la provincia de Buenos Aires.

"Hay que tomar medidas que van a beneficiar a algunos y van a perjudicar a otros, y allí tiene que asomar la solidaridad de todos nosotros. El perjuicio no es quitarle a alguien lo que necesita, en todo caso el perjuicio es quitar la abundancia de algunos lados para distribuirlo en las carencias que existen en la Argentina", indicó el mandatario durante un acto virtual para presentar obra pública en varias provincias.

El presidente aseguró que "ningún diálogo se rompe", horas después de que ayer el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, calificara de "contrario al diálogo" la decisión de reducir los fondos de coparticipación de la capital para crear un fondo de "fortalecimiento financiero" para la provincia de Buenos Aires, donde esta semana se vivieron prologadas protestas policiales por sus condiciones laborales.

"Estoy contento de que en Buenos Aires llevamos adelante un anuncio para darle los recursos que la provincia más poblada y más extensa y más productiva de la Argentina, para que pueda tener los recursos que necesitan para seguir creciendo y para ordenar la vida de muchos bonarenses que lo necesitan", agregó Fernández.

Subrayó que su objetivo no es "sembrar discordias" sino "igualdad", y que "ningún diálogo se rompe, a veces no se está de acuerdo, simplemente eso, y a veces alguno le duele renunciar a los privilegios".

"Todas las políticas que nosotros tomamos no son políticas en perjuicio de nadie, son políticas en favor de la gente", aseveró.

En su comparecencia de ayer, Larreta criticó la decisión de Fernández y aseguró que demandará ante la Corte Suprema del país al Ejecutivo nacional por una decisión que tachó de "inconstitucional".

Además, Larreta recriminó que el trasvase de los fondos se produzca en cuestión de horas "en medio de una pandemia".

El origen de esta disputa entre el Gobierno central y la capital argentina es el conflicto salarial que enfrenta a la Policía de la provincia de Buenos Aires con el Ejecutivo de ese distrito, donde gobierna el oficialista Axel Kicillof, y el Gobierno de Fernández.