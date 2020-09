El misterio del único caso de contagio local que mantiene en vilo a Tailandia

Las autoridades, que ya han realizado 570 pruebas, están buscando posibles contagios entre más de 1.000 personas que estuvieron en contacto con el DJ, que dio positivo de la COVID-19 el pasado 3 de septiembre al realizarse un test en la cárcel donde había ingresado por un delito de drogas. EFE/EPA/RUNGROJ YONGRIT

Bangkok, 11 sep (EFE).- Tailandia trata de resolver el misterio del único contagio local de la COVID-19 detectado en los últimos tres meses, un DJ que trabajó en varios locales nocturnos, sin que se hayan descubierto casos relacionados una semana después a pesar de la naturaleza altamente contagiosa del coronavirus.

Las autoridades, que ya han realizado 570 pruebas, están buscando posibles contagios entre más de 1.000 personas que estuvieron en contacto con el DJ, que dio positivo de la COVID-19 el pasado 3 de septiembre al realizarse un test en la cárcel donde había ingresado por un delito de drogas.

Este aislado caso local se descubrió al día siguiente de que Tailandia celebrara haber estado 100 días sin detectar un contagio comunitario de la enfermedad, que ha causado hasta el momento más de 3.400 infecciones, incluidos 58 fallecimientos.

Los pocos contagios diarios que se están detectando en el país son importados y afectan a viajeros en cuarentena.

A LA BÚSQUEDA DE LOS CASOS RELACIONADOS

El DJ de 37 años, que no ha viajado al extranjero desde el inicio de la pandemia y cuya identidad no se ha hecho pública, está siendo tratado en un hospital de la prisión en Bangkok, mientras que muchos se preguntan por qué no hay más casos relacionados con éste.

Las 570 pruebas negativas realizadas hasta ahora incluyen a cinco personas que vivían con el DJ y 34 reos que estuvieron en contacto con él, que ingresó en prisión el pasado 26 de agosto, según los datos oficiales.

Además, las autoridades han instalado cabinas portátiles para facilitar los test cerca de tres bares donde trabajó el paciente, incluido un local en la popular calle de Khao San en Bangkok.

Los locales de ocio nocturno son zonas de riesgo de brotes, como el que ocurrió con decenas de personas contagiadas el pasado marzo en un área de bares y restaurantes en Thong Lor, un barrio capitalino.

PRIMER CASO FUERA DE CHINA

Tailandia, con una población de casi 70 millones de habitantes, fue el primer país en detectar un contagio del nuevo coronavirus fuera de China -probable origen de la pandemia- el pasado mes de enero.

A pesar de su cercanía con el gigante asiático y de ser el principal destino turístico elegido por los chinos, Tailandia se ha librado hasta el momento del gran incremento de infecciones de otros países como India, España o Estados Unidos, e incluso de las altas cifras registradas en naciones más cercanas como Indonesia (con 207.000 casos) o Filipinas (con 249.000).

La clave de este éxito es también un misterio, aunque Tailandia cuenta con la experiencia de otras epidemias como el SARS, otro tipo de coronavirus, y la fiebre aviar, además de un uso extendido de las mascarillas y la costumbre de no tocarse en el saludo.

El doctor Sophon Iamsirithawon, director del Departamento de Control de Infecciones, achaca la poca incidencia del virus a "la colaboración y la conciencia pública", incluyendo a los Voluntarios para la Salud del Pueblo, organización con más de un millón de miembros que se dedica a rastrear casos en las zonas rurales.

"Yo diría que Tailandia está experimentando un nivel muy bajo o insignificante de infecciones dentro del país, más que afirmar que no tiene ningún caso nuevo en absoluto", señaló a Efe la semana pasada Sophon, quien precisó que el 80 % de los casos positivos son asintomáticos y podrían no haber sido detectados por las autoridades locales.

ESTRICTAS MEDIDAS DE CONTROL

El Gobierno tailandés ordenó estrictas medidas de contención en marzo como controles de movimiento, un toque de queda nocturno, el uso obligatorio de mascarillas en lugares como supermercados o transportes públicos, y el cierre de las fronteras, aunque no llegó a decretar un confinamiento estricto.

Estas medidas han golpeado duramente a la economía tailandesa, que entró en recesión al caer el PIB un 12,2 % en el segundo trimestre del año y un 2 % en el primero y, según el pronóstico del Banco de Tailandia, sufrirá este año una contracción del 8,1 %.

