El Eurogrupo descarta retirar a corto plazo las medidas anticrisis

El presidente del eurogrupo, Paschal Donohoe. EPA/JULIEN WARNAND/Archivo

Berlín, 11 sep (EFE).- El presidente del eurogrupo, Paschal Donohoe, aseguró este viernes que hay un amplio "consenso" en el bloque para no retirar de golpe ni a corto plazo las medidas económicas para amortiguar las consecuencias económicas de la pandemia.

Donohoe anunció además en la rueda de prensa que siguió a una reunión informal del eurogrupo en Berlín que los límites de déficit seguirán suspendidos y que la estabilidad presupuestaria seguirá temporalmente supeditada al afianzamiento de la recuperación.

"No habrá un final concreto ni abrupto de las medidas y, en general, la política fiscal seguirá apoyando la economía", aseguró el presidente del eurogrupo, quien evitó dar una fecha concreta a este respecto y pidió el "máximo cuidado" para no dañar la recuperación.