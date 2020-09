El banco digital Nubank compra una corredora con la vista en un mercado billonario en Brasil

Fotografía tomada a la pantalla del ordenador el viernes 7 de agosto de 2020 y que muestra al emprendedor colombiano David Vélez mientras habla en entrevista en linea con Efe. EFE/Marcelo Sayão

Río de Janeiro, 11 sep (EFE).- Nubank, el mayor banco digital independiente del mundo con unos 30 millones de clientes, anunció este viernes la compra de la corredora Easynvest con la vista puesta en el billonario mercado de inversiones en Brasil, dominado por seis bancos, afirmó a Efe el presidente de la institución, David Vélez.

La operación sitúa automáticamente al Nubank como la plataforma de inversión digital líder en Brasil ya que Easynvest tiene 1,5 millones de clientes a los que les administra inversiones por 20.000 millones de reales (unos 3.773,6 millones de dólares).

"La adquisición, cuando sea aprobada por los órganos reguladores, nos permitirá ofrecerle a nuestros 30 millones clientes la posibilidad de invertir en los productos ofrecidos por Easynvest y atraer a clientes que quieran hacer inversiones desde una plataforma sin depender de un banco o de una agencia", dijo el emprendedor colombiano, presidente y cofundador del Nubank.

"Nos abre las puertas a un mercado gigantesco, el mercado de depósitos de los bancos brasileños, que es de 3,3 billones de reales (unos 622.641,5 millones de dólares), en un 90 % dominado por los seis mayores bancos del país", aseguró.

De acuerdo con los datos citados por los ejecutivos del Nubank, el valor de los activos bajo custodia en Brasil pueden saltar desde los actuales 3,3 billones de reales hasta 5 billones de reales (unos 943.396,2 millones de dólares) en 2025.

La fintech también cita estadísticas de la bolsa de valores de Sao Paulo según las cuales el número de inversionistas en Brasil saltó en un 76 % desde diciembre de 2019, hasta cerca de 3 millones de personas en agosto de 2020.

NUBANK TIENE META DE PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO DE INVERSIONES

"Claro que tenemos una meta sobre que participación queremos tener en ese mercado de inversiones, pero no queremos abrir esos números específicos ahora. Pero lo que sí es claro es que comenzamos como líderes entre los que ofrecen inversiones en plataformas digitales", aseguró Vélez.

"Nuestro foco son las personas, desde pequeños hasta grandes inversores, que quieran hacer inversiones directamente por la aplicación sin la intermediación de agencias o banco", afirmó.

Vélez también cita una encuesta de McKinsey and Company según la cual el 93 % de los inversionistas brasileños se siente cómodo usando canales digitales para invertir y el 61 % se siente cómodo cuando toma decisiones de inversión por su cuenta.

De acuerdo con Vélez, la compra le permite al Nubank "la posibilidad de ofrecerle a los clientes diferentes oportunidades de inversión, que es algo que vienen pidiendo hace años".

El ejecutivo agregó que en una coyuntura de bajos intereses como la actual en Brasil (la tasa básica del Banco Central está en el 2,0 % anual, su menor nivel histórico), los clientes buscan inversiones rentables que no cobren tasas de administración y que les permitan obtener ganancias por encima a las de las inversiones tradicionales.

Actualmente las cuentas de ahorros ofrecen en Brasil una remuneración anual equivalente a la inflación del último año y los fondos de renta fija casi no cubren la tasa de precios.

"Con tasas de interés tan bajas, es importante que los clientes puedan invertir en productos que no estén llenos de comisiones y de tarifas, que es lo que ofrecen los grandes bancos, y que puedan destinar sus recursos a buenos productos", dijo.

Vélez explicó que inicialmente el banco y la corredora continuarán operando separadamente y que, una vez la compra sea aprobada por el Banco Central y por el Consejo Administrativo de Defensa Económica (Cade, órgano antimonopolios), comenzarán un lento y gradual proceso de integración.

ADQUISICIÓN FUE HECHA CON INTERCAMBIO DE ACCIONES

El presidente de Nubank se abstuvo de divulgar el valor pagado por el control de Easynvest pero aclaró que parte fue pagada en dinero y parte con acciones del propio banco.

"Todos los accionistas del Easynvest, desde la Advent (el fondo estadounidense de private equity que tiene el 60 % del capital de la corredora), pasan a ser accionistas del Nubank. No vamos a decir el valor ni la participación que ofrecimos", dijo.

Además de una cuenta corriente y de una tarjeta de crédito sin costos ni tarifas, Nubank ofrece a sus clientes la remuneración de sus recursos mediante la compra de títulos del Tesoro Nacional, pero una vez integrado a Easynvest podrá ofrecer un amplio portafolio de inversiones, incluyendo 450 diferentes fondos de inversiones.

"El cliente inicialmente no tendrá acceso a todos los productos porque el portafolio de Easynvest es muy completo, pero iremos aumentando la oferta gradualmente. Muchos de nuestros clientes tienen en otros bancos productos que no tienen sentido, como ahorros o fondos de renta fija, y con una oferta de pocos productos será posible ayudarlos a mejorar sus decisiones sobre inversiones", dijo.

La compra representa un salto estratégico para un banco digital fundado en 2013 por Vélez, la brasileña Cristina Junqueira y el estadounidense Edward Wible y que se consolidó como el mayor de su tipo no sólo en Brasil sino en todo el mundo y como la quinta mayor institución financiera brasileña en número de clientes.

El Nubank inició operaciones este año también en México, "en donde ya tenemos 150.000 clientes en lista de espera y estamos creciendo muy rápido", afirmó el colombiano.

Easynvest es la tercera adquisición de Nubank en 2020 ya que en enero compró la consultora tecnológica Plataformatec y en julio asumió la empresa estadounidense de software Cognitect.

Carlos A. Moreno