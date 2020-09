Economía.- La Justicia estadounidense rechaza el plan de reorganización financiera de LATAM Airlines

01/01/1970 La justicia estadounidense rechaza el plan de reorganización financiera de LATAM Airlines EUROPA LATINOAMÉRICA ESPAÑA DESDE ESPAÑA ECONOMIA LATAM AIRLINES



MADRID, 11 (EUROPA PRESS)



El Tribunal del Distrito Sur de Nueva York ha rechazado el plan de reorganización financiera de LATAM Airlines, en el marco del proceso de reestructuración bajo el Capítulo 11, tras no dar el visto bueno a que los acreedores de uno de los tramos del proceso suscribieran acciones de la sociedad como forma de pago del crédito.



La Justicia norteamericana entiende que esta propuesta alternativa, diseñada por la familia Cueto y Qatar Airways, podría vulnerar los derechos de los acreedores generando una ventaja para los accionistas.



"El Tribunal también determinó que la opción de LATAM de causar que los acreedores del Tramo C suscribieran acciones de la sociedad con el producto del pago del crédito, incluida en el financiamiento DIP, no podía ser aprobada en esta oportunidad sin afectar la posibilidad del Tribunal y pronunciarse en el futuro sobre el plan de reorganización a ser presentado por LATAM", detalla el comunicado remitido por la aerolínea al regulador chileno.



Todo ello, a pesar de que el juez James L. Garrity resolviera que el precio y los términos de financiación DIP propuestos por LATAM, tanto en su tramo A (Oaktree) y en su tramo C (Costa Verde y Qatar), eran justos y que los acreedores tenían derecho a que se reconociera su buena fe, trámite necesario para aprobar la operación bajo el código de quiebras de Estados Unidos.



Sin embargo, dado que la solicitud de aprobación de la financiación DIP debía ser aprobada o rechazada como un todo, el tribunal concluyó que no iba a aprobar la solicitud.



"La compañía, junto a sus asesores legales y financieros, se encuentra analizando la decisión del Tribunal y sus alcances para definir un curso de acción", apostilla LATAM.