Covid-19 se vuelve a propagar exponencialmente en el Reino Unido

(Bloomberg) -- Por primera vez desde marzo, el coronavirus se está propagando nuevamente de forma rápida en el Reino Unido, lo que llevó a los ministros a instar al público a limitar las actividades sociales.

Las cifras del Gobierno sitúan la llamada tasa “R”, el número de reproducción que muestra la rapidez con la que se multiplica el virus, entre 1,0 y 1,2, impulsada por un aumento en los casos entre la gente más joven. El virus se propaga exponencialmente cuando R es superior a 1.

En otro estudio realizado por el Imperial College a más de 150.000 personas en Inglaterra estimó que la tasa R sería de 1,7 y encontró que el virus ahora se duplica cada siete u ocho días.

El valor R representa el número de personas a las que una persona contagiada transmitirá el virus; los casos crecen exponencialmente cuando el número pasa de 1. Los científicos del Gobierno creen que la tasa R estuvo por última vez por encima de 1 a principios de marzo, justo antes del confinamiento nacional del Reino Unido.

El secretario de Salud del Reino Unido, Matt Hancock, dijo que hizo énfasis en la necesidad de que las personas cumplan con la ley y socialicen en grupos de no más de seis.

“Hemos visto en todo el mundo cómo un aumento de casos, inicialmente entre personas más jóvenes, conduce a hospitalizaciones y muertes”, dijo. “La pandemia no ha terminado y todos tienen un papel que desempeñar para mantener a raya al virus y evitar nuevas restricciones”.

El estudio del Imperial College e Ipsos MORI estimó que 13 personas de cada 10.000 se infectaron entre el 22 de agosto y el 7 de septiembre, en comparación con cuatro personas de cada 10.000 entre el 24 de julio y 11 de agosto.

Señaló que los casos de covid-19 ya no se concentraban en los hogares de ancianos, como se vio en mayo y junio, lo que sugiere que el virus ahora se propaga más ampliamente en la comunidad. Los contagios están aumentando en todos los grupos etarios de adultos menores de 65 años, con tasas más altas en personas entre 18 y 24 años de edad. Las infecciones son más altas en Yorkshire y Humber, en el noreste y el noroeste.

“Lo que estamos viendo es evidencia de una epidemia en la comunidad y no el resultado de una mayor capacidad de prueba”, dijo Paul Elliott del Imperial College.

El primer ministro, Boris Johnson, está bajo presión de los miembros de su propio Partido Conservador en el Parlamento para repensar la ley de la “regla de los seis”, que se dio a conocer esta semana.

“Es hora de pasar a un sistema voluntario, a menos que el Gobierno pueda demostrar lo contrario”, dijo el viernes el exministro Steve Baker a BBC Radio 4. “Es hora de que comencemos a vivir como un pueblo libre”.

La tasa R estimada por el Gobierno representa la situación promedio durante las últimas semanas, por lo que no refleja completamente ningún cambio reciente en la transmisión que pueda haber sido causado por la reapertura de escuelas y el regreso de más personas al trabajo.

Nota Original:Virus Spreading Exponentially in U.K. for First Time Since March

©2020 Bloomberg L.P.