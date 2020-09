Cósima, hija de Ágatha Ruiz de la Prada, nos habla de su mudanza a Londres para estudiar literatura

30/06/2020 Cósima Ramírez Ruiz se muda a Inglaterra para estudiar un postgrado de Literatura EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



Cósima Ramírez Ruiz, o lo que es lo mismo, la hija de Ágatha Ruiz de la Prada y Pedro J. Ramírez, apura los días en España antes de su inminente mudanza a Londres. Y es que como ya os informamos, la joven va a cumplir este año su sueño de estudiar Literatura en Inglaterra. Un importante paso que decidió durante el confinamiento y del que, en el desfile de su madre en la MBFW, nos habla emocionada.



- CHANCE: ¿Nervios?



- CÓSIMA: Hay mucha emoción, es flipante hacer un desfile después de esta pandemia terrible, os hemos echado de menos, todos los maquilladores, toda la gente de backstage, somos una gran familia y esto ha sido largo. Va a ser duro pero al final la moda es un reflejo de la sociedad, la moda va a tener que adaptarse y quizás va a ser divertido reinventarnos, pensar otra vez en las prioridades, es verdad que el mundo de la moda lleva varios años un poco descarrilados, nos hemos vuelto tan consumistas que las cosas pierden valor.



- CH: En esta nueva temporada en qué nos vais a sorprender.



- CÓSIMA: Esta colección, que a mí me parece divertidísima, no sé si porque la he visto un poco menos al no haber estado tanto en el estudio pero me parece súper potente e inesperada, para mí. Su inspiración viene de un viaje de mi madre a África, supongo que fue surrealista y se emocionó mucho. Una mezcla de telas buenísimas, diría que hace años que no trabajamos con telas tan buenas, alegría.



- CH: ¿Cómo se presenta la vuelta al cole?



- CÓSIMA: Muy emocionante porque esta vez sí que vuelvo al cole. Me hace mucha ilusión, me voy a estudiar un post grado de literatura, puede que a mucha gente le parezca un plan raro pero me apetece muchísimo, es un auto regalo.



- CH: Te marchas a Londres, tenías ganas.



- CÓSIMA: Llevo bastantes años con ganas de volver un poco a lo que a mí me emocionaba. Yo al terminar la universidad, al instante quería seguir estudiando. He sido bastante empollona toda la vida, es lo que me divierte y me encantaría en algún momento hacer un doctorado que gracias a este master me voy encaminando.



- CH: La moda la dejamos aparcada.



- CÓSIMA: Pinceladillas por aquí y por allá, sobre todo porque nuestra empresa es tan divertida que no es una cosa pesada. Cosillas pero también trazar mi propio camino.



- CH: El distanciamiento con tus padres lo llevarás bien.



- CÓSIMA: Creo que lo voy a llevar fenomenal. Me va a venir bien, ha sido genial volver a casa pero ahora tengo que volver a irme.



- CH: Como has vivido el confinamiento.



- CÓSIMA: El confinamiento ha sido un privilegio, por pura suerte del universo se han alineado unas fuerzas y he tenido una suerte que ni me la creo, he pasado el confinamiento muy a gusto, no me he aburrido nada, de ahí mi pos grado, he estado leyendo como loca, me ha encantado el confinamiento, nos viene bien a todos pausar de vez en cuando. Reinventarse.



- CH: ¿Te han apoyado tus padres en esta decisión?



- CÓSIMA: La verdad es que sí, a mi madre inicialmente le ha costado pero no me voy a ir, no la abandono. Está súper bien cuidada, la dejo en buenas manos.



- CH: Encantada con Luis. Qué cambio.



- CÓSIMA: Sí, feliz, yo no me preocupo nada. Sí, qué felicidad la verdad.



- CH: Le tienes que animar con una boda.



- CÓSIMA: Bueno boda agatizada no sé yo pero así me quita a mí la presión, también está bien.