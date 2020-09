Congreso de Perú debate abrir moción de vacancia contra Vizcarra

Pedro Pablo Kuczynski in 2017.

(Bloomberg) -- El Congreso peruano votará si inicia un proceso de destitución contra el presidente del país, Martín Vizcarra, después de que legisladores lo acusaran de mentir y tratar de obstruir una investigación de corrupción que involucra a funcionarios del Gobierno.

Los legisladores se reúnen el viernes a las 10 a.m. en Lima para debatir la moción, que pide destituir a Vizcarra por motivos de “incapacidad moral”.

En declaraciones al Parlamento el jueves por la noche, el jefe del Congreso, Manuel Merino, pidió a las Fuerzas Armadas y a la población en general que mantengan la calma, y agregó que los legisladores actuarán de acuerdo con la Constitución.

La agitación política amenaza con profundizar una crisis desencadenada por la pandemia de coronavirus, que hizo que la economía peruana se contrajera 30% en el segundo trimestre, la caída más fuerte de cualquiera de las grandes economías. La situación sigue a una serie de enfrentamientos entre el Congreso, controlado por la oposición, y el Ejecutivo antes de las elecciones generales de Perú en abril.

Este año, fiscales y legisladores comenzaron a investigar presuntas irregularidades en la contratación por parte del Gobierno de un cantante poco conocido para dar charlas motivacionales en el Ministerio de Cultura. Supuestamente, el cantante, Richard Cisneros, habría utilizado contactos en el palacio presidencial para conseguir contratos por un total de cerca de US$50.000, a pesar de su falta de experiencia.

En un discurso televisado el jueves, Vizcarra dijo que la divulgación de los audios era parte de un complot de opositores políticos para sacarlo del poder.

El presidente dijo que estaba con la cabeza en alto y la conciencia limpia si querían destituirlo; agregó que nada de lo presentado ilegalmente ahí constituía motivo de destitución y que no iba a renunciar, no iba a escapar.

Grabaciones filtradas

Los oponentes de Vizcarra necesitan 52 votos para iniciar un proceso de destitución en su contra. Si la moción es admitida, el Congreso unicameral se volverá a reunir en una fecha posterior para escuchar la defensa del presidente y votar sobre su destitución. La oposición necesita 87 votos para expulsarlo.

El antecesor de Vizcarra, Pedro Pablo Kuczynski, renunció luego de que un legislador de la oposición publicara videos que mostraban a sus aliados aparentemente negociando votos para evitar su destitución. Desde que lo reemplazó en 2018, Vizcarra se ha enfrentado frecuentemente con el Congreso después de que impulsara reformas tendientes a erradicar la corrupción en los sistemas judicial y político.

El 1 de junio, fiscales que investigan el caso registraron oficinas en el palacio presidencial en Lima. Vizcarra rechazó una solicitud para que testificara ante un comité del Congreso la semana pasada.

En su discurso nacional, el presidente dijo que, si bien conocía a Cisneros, no tuvo nada que ver con su contratación. Dijo que las cintas reproducidas en el Congreso el jueves temprano habían sido editadas y manipuladas.

En una parte del audio, Vizcarra parece decir que Cisneros visitó varias veces el palacio presidencial e instruye a su personal a decir que solo lo hizo un par de veces.

En otra grabación, Cisneros parece presumir de tener estrechos vínculos con Vizcarra, y se atribuye el mérito del ascenso al poder del presidente y de su decisión de cerrar el Congreso el año pasado.

