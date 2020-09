Cinco cosas que debe saber para comenzar el día

(Bloomberg) -- Trump no extenderá el plazo para TikTok, las conversaciones sobre el brexit no van bien y comienzan las pruebas de una vacuna experimental china que se administrará mediante un spray nasal.

Plazo

El presidente Donald Trump dijo que no extendería el plazo del 15 de septiembre para que ByteDance Ltd. venda las operaciones en Estados Unidos de su aplicación para compartir videos TikTok. Las autoridades en China señalaron el mes pasado que cualquier acuerdo que alcance la compañía tendría que ser aprobado por reguladores en Pekín, medida que hace prácticamente imposible que se realice una venta a tiempo. ByteDance, la startup más valiosa del mundo, parece concentrada en sus futuros planes de expansión en Asia. Trump aparentemente tiene poco que ganar si cambia de opinión sobre el plazo, ya que nuevamente está haciendo de su postura “dura con China” uno de los pilares de su campaña electoral.

La paciencia se acaba

A decir verdad, las conversaciones entre la Unión Europea y el Reino Unido sobre un acuerdo comercial posterior al brexit no van bien. La UE dio el Gobierno de Boris Johnson tres semanas para desechar su legislación de mercado interno que permitiría a los ministros anular partes del acuerdo de salida. No hay señales de que el Reino Unido vaya a aceptar esta demanda. La libra cayó ayer cuando se evidenciaron las diferencias y se mantiene por debajo de US$1,28 esta mañana. Sin embargo, hubo noticias positivas para Johnson, como las sólidas cifras de crecimiento para julio y la firma de un tratado de libre comercio con Japón, que se espera que aumente el PIB en 0,07% anual.

Vacuna china

La prisa por encontrar una vacuna efectiva contra el covid-19 continúa a buen ritmo; la vacuna experimental más reciente de China recibió la aprobación para comenzar la primera fase de pruebas en humanos mediante un spray nasal en lugar de una dolorosa inyección. Este sería el décimo fármaco candidato en alcanzar esta fase de prueba, mientras China toma la delantera en el desarrollo de tratamientos. Fuera del país, el director ejecutivo de AstraZeneca Plc dijo que la vacuna que está desarrollando la compañía aún podría estar disponible para fin de año, a pesar de la suspensión en los ensayos a principios de esta semana.

Mercados mixtos

Las acciones globales tienen hasta ahora un viernes relativamente tranquilo, al final de una semana en que los principales índices han oscilado en medio de un aparente nerviosismo de los inversionistas por las valoraciones. El índice MSCI Asia-Pacific subió 0,5%, mientras que el índice Topix de Japón cerró con un alza de 0,7%. En Europa, el índice Stoxx 600 caía 0,1% a las 5:50 a.m. luego de que los comentarios sobre la fortaleza del euro y un posible estímulo monetario adicional del economista jefe del BCE, Philip Lane, no ayudaran mucho a mejorar la percepción. Los futuros del S&P 500 apuntaban a una apertura al alza, el rendimiento de los títulos del Tesoro a 10 años era de 0,685% y el oro mostraba poca variación.

También hoy...

Se espera que la inflación general de EE.UU. se haya acelerado en agosto a 1,2% y que la lectura básica se mantenga en 1,6%, lo que se sabrá cuando los datos se publiquen a las 8:30 a.m. El informe WASDE de septiembre se da a conocer a las 12:00 p.m. y el último conteo de plataformas de Baker Hughes se informa a la 1:00 p.m. La declaración del presupuesto de agosto de EE.UU. se publica a las 2:00 p.m. El presidente Donald Trump y Joe Biden conmemorarán aniversario de los atentados del 11 de septiembre, cerca de la ciudad de Shanksville, Pensilvania, donde uno de los aviones secuestrados se estrelló en 2011. Asistirán en diferentes horarios para evitar un encuentro cara a cara.

