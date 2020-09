Ciencia.-La ceniza volcánica es capaz de influir en el clima más de lo pensado

11/09/2020 Una columna de ceniza y polvo se eleva desde el volcán Pavlof en la península de Alaska en 2013 POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA NASA



MADRID, 11 (EUROPA PRESS)



La emisión de ceniza volcánica a la atmósfera puede tener una mayor influencia en el clima del planeta de lo que los científicos sospechaban anteriormente, debido a su alta persistencia.



Una nueva investigación de la Universidad de Colorado Boulder, publicada en la revista Nature Communications, examina la erupción del monte Kelut (o Kelud) en la isla indonesia de Java en 2014. Basándose en observaciones del mundo real de este evento y simulaciones avanzadas por computadora, el equipo descubrió que la ceniza volcánica parece ser propenso a permanecer en el aire durante meses o incluso más después de una erupción importante.



"Lo que encontramos para esta erupción es que la ceniza volcánica puede persistir durante mucho tiempo", dijo en un comunicado Yunqian Zhu, autor principal del nuevo estudio y científico investigador del Laboratorio de Física Atmosférica y Espacial (LASP) en Boulder.



El descubrimiento comenzó con una observación casual: los miembros del equipo de investigación habían estado volando un avión no tripulado cerca del sitio de la erupción del Monte Kelut, un evento que cubrió grandes porciones de Java en cenizas y expulsó a la gente de sus hogares. En el proceso, el avión detectó algo que no debería haber estado allí.



"Vieron algunas partículas grandes flotando en la atmósfera un mes después de la erupción", dijo Zhu. "Parecía ceniza".



Explicó que los científicos saben desde hace mucho tiempo que las erupciones volcánicas pueden afectar el clima del planeta. Estos eventos arrojan grandes cantidades de partículas ricas en azufre a la atmósfera de la Tierra, donde pueden bloquear la luz solar para que no llegue al suelo.



Sin embargo, los investigadores no han pensado que la ceniza pueda desempeñar un papel importante en ese efecto de enfriamiento. Estos trozos de escombros rocosos, razonaron los científicos, son tan pesados que la mayoría de ellos probablemente caigan de las nubes volcánicas poco después de una erupción.



El equipo de Zhu quería averiguar por qué ese no era el caso de Kelut. Basándose en observaciones de aviones y satélites del desastre que se desarrollaba, el grupo descubrió que la columna del volcán parecía estar plagada de partículas pequeñas y livianas de ceniza, partículas diminutas que probablemente eran capaces de flotar en el aire durante largos períodos de tiempo, al igual que la pelusa del diente de león.



"Los investigadores han asumido que la ceniza es similar al vidrio volcánico", dijo Zhu. "Pero lo que hemos encontrado es que estos flotantes tienen una densidad que se parece más a la piedra pómez".



El coautor del estudio, Brian Toon, agregó que estas partículas parecidas a la piedra pómez también parecen cambiar la química de toda la columna volcánica.



Toon, profesor de LASP y del Departamento de Ciencias Atmosféricas y Oceánicas de CU Boulder, explicó que los volcanes en erupción arrojan una gran cantidad de dióxido de azufre. Muchos investigadores asumieron anteriormente que esas moléculas interactúan con otras en el aire y se convierten en ácido sulfúrico, una serie de reacciones químicas que, teóricamente, podrían tardar semanas en completarse. Sin embargo, las observaciones de erupciones de la vida real sugieren que ocurre mucho más rápido que eso.



"Ha habido un enigma de por qué estas reacciones ocurren tan rápido", dijo Toon.



Él y sus colegas creen haber descubierto la respuesta: esas moléculas de dióxido de azufre parecen adherirse a las partículas de ceniza que flotan en el aire. En el proceso, pueden sufrir reacciones químicas en la superficie de la propia ceniza, lo que podría extraer alrededor de un 43% más de dióxido de azufre del aire.



La ceniza, en otras palabras, puede acelerar la transformación de los gases volcánicos en la atmósfera.



No está claro cuál es el impacto de esas nubes de ceniza en el clima. Las partículas de larga duración en la atmósfera podrían, teóricamente, oscurecer e incluso ayudar a enfriar el planeta después de una erupción. Las cenizas flotantes también pueden volar desde sitios como Kelut hasta los polos del planeta. Allí, podría iniciar reacciones químicas que dañarían la importante capa de ozono de la Tierra.



Pero los investigadores dicen que una cosa está clara: cuando un volcán explota, puede ser el momento de prestar mucha más atención a toda esa ceniza y su verdadero impacto en el clima de la Tierra.



"Creo que hemos descubierto algo importante aquí", dijo Toon. "Es sutil, pero podría marcar una gran diferencia".